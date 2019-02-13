Meghan Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Geçen yılın mayıs ayında da masallardakine benzer bir düğünle 'hayatının aşkı' Prens Harry ile evlendi. Kısa sürede de bir bebek haberi geldi. Şimdi anne olmasına sayılı haftalar kaldı. Ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde bekar üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan Markle için 'peri masalı' çabuk sona erdi. Elbette Prens Harry ile Meghan Markle boşanma kararı almadı. Büyük bir heyecanla doğacak bebeklerini bekliyorlar. Ama görünüşe göre Markle için artık gerçeklerle yüzleşme zamanı... Meghan Markle için peri masalının sona erdiğini ileri süren kişi, Kraliyet ailesiyle ilgili yazdığı biyografilerle tanınan Andrew Morton. Morton'ın iddiasına göre Meghan Markle, kayınvalidesi Prenses Diana'nın, aileye girdiği ilk dönemlerde yaşadıklarına benzeyen sorunlarla karşı karşıya. Yazara göre Markle ile Prens Harry'nin aşkı bitmemiş olsa da Düşes'in hem ailenin geri kalanı hem de medya ile olan 'balayı' beklenenden biraz erken sona erdi. Andrew Morton, bu durumu da tıpkı Prenses Diana'nın Prens William'ı dünyaya getirdiği dönemde yaşadıklarına benzetti. Önce ailenin diğer gelini Kate Middleton ve her ne kadar çok gündeme getirilmese de eşinin ağabeyi Prens William ile yaşadığı gerilim, yanında çalışan personelin canından bezip birer birer istifa etmesi Markle'ın adını 'Düşes Zor'a çıkardı.