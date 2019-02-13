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Meghan için gerçeklerle yüzleşme zamanı! gibi...

Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 14:41
Meghan Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Geçen yılın mayıs ayında da masallardakine benzer bir düğünle "hayatının aşkı" Prens Harry ile evlendi. Kısa sürede de bir bebek haberi geldi. Şimdi anne olmasına sayılı haftalar kaldı. Ama İngiliz kraliyet ailesinin en gözde bekar üyelerinden Prens Harry ile evlenen Meghan için "peri masalı" çabuk sona erdi.

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Elbette Prens Harry ile Meghan boşanma kararı almadı. Büyük bir heyecanla doğacak bebeklerini bekliyorlar. Ama görünüşe göre Markle için artık gerçeklerle yüzleşme zamanı...

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Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Meghan için peri masalının sona erdiğini ileri süren kişi, Kraliyet ailesiyle ilgili yazdığı biyografilerle tanınan Andrew Morton.

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Morton'ın iddiasına göre Meghan , kayınvalidesi Prenses Diana'nın, aileye girdiği ilk dönemlerde yaşadıklarına benzeyen sorunlarla karşı karşıya.

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Yazara göre ile Prens Harry'nin aşkı bitmemiş olsa da Düşes'in hem ailenin geri kalanı hem de medya ile olan "balayı" beklenenden biraz erken sona erdi.

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Andrew Morton, bu durumu da tıpkı Prenses Diana'nın Prens William'ı dünyaya getirdiği dönemde yaşadıklarına benzetti.

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Markle için gerçeklerle yüzleşme zamanı! Lady Diana gibi...

Önce ailenin diğer gelini Kate Middleton ve her ne kadar çok gündeme getirilmese de eşinin ağabeyi Prens William ile yaşadığı gerilim, yanında çalışan personelin canından bezip birer birer istifa etmesi 'ın adını "Düşes Zor'a çıkardı.

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