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Haberler Galeri Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı
Giriş Tarihi: 29.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 11:35

Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden ve ülkelerde paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili çözülememiş onlarca gizem var. Kovid-19 gibi bir pandemiye neden olup olmadığı ise bir merak konusu oluyor. Öte yandan insanların en çok merak ettiği sorulardan biri ise maymun çiçeği virüsünün korona gibi toplu taşımada bulaşıp bulaşmayacağı. Uzmanlar bu ihtimalin düşük, ancak mümkün olduğunun altını çizerken maymun çiçeği ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte 12 soruda maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilenler.

Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

Maymun çiçeği virüsü son haftalarda gündemi oldukça meşgul ediyor. Onlarca ülkeye yayılan virüs nedeniyle uluslararası alanda ülkelerden peş peşe önlemler gelmeye başladı.

Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

Kovid-19 pandemisinden çıkılması, akıllara maymun çiçeği virüsü ile de aynı şeylerin yaşanıp yaşanmayacağını getiriyor. Öte yandan aslında tarihi eski olan maymun çiçeği virüsünün nasıl yayıldığı da bir merak konusu oldu.

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Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

1. PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?

İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan uzmanlar maymun çiçeği ile ilgili merak edilenleri sordu. Maymun çiçeği virüsünün korona pandemisini tekrarlatıp tekrarlatmayacağını cevaplayan uzmanlar bilimsel olarak böyle bir şeyin şu an için mümkün olmadığını dile getirdi. Uzmanlar Kovid-19 gibi maymun çiçeği virüsünün de hayvandan insana sıçradığını, ancak benzerleriği burada bittiğini söylüyor.

Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

2. NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Öte yandan koronaya neden olan SARS-CoV-2 virüsü dünya için tamamen yeniydi, hiç kimsenin bu hastalığa karşı bir bağışıklığı yoktu. Ancak maymun çiçeği virüsü yeni değil.

Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

Maymun çiçeği virüsü ile olarak 1950'lerin sonlarında Danimarkalı bilim insanları tarafından keşfedildi. Virüsün birincil taşıyalar aslında maymun değil; sincap ve fare gibi kemirgenler. İnsanda ise ilk defa Demokratik Kongo Cumhuriyet'inde bir çocukta 1970 yılında görüldü.

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