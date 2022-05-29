Giriş Tarihi: 29.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 11:35

Maymun çiçeği virüsü otobüs ya da uçakta bulaşır mı? Uzmanlar 12 soruda bilinmeyenleri açıkladı

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden ve ülkelerde paniğe neden olan maymun çiçeği virüsü ile ilgili çözülememiş onlarca gizem var. Kovid-19 gibi bir pandemiye neden olup olmadığı ise bir merak konusu oluyor. Öte yandan insanların en çok merak ettiği sorulardan biri ise maymun çiçeği virüsünün korona gibi toplu taşımada bulaşıp bulaşmayacağı. Uzmanlar bu ihtimalin düşük, ancak mümkün olduğunun altını çizerken maymun çiçeği ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte 12 soruda maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilenler.