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Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

Giriş Tarihi: 30.12.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 19:45
Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

'da kabul edilen 2019 devlet bütçesine göre 'e giden turistlerden 'kente giriş vergisi' altında ek ücret alınacak. Ücret düşük sezon ve yüksek sezonda farklılık gösterecek.

Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

'da 2019 devlet bütçesine göre, 'e giden turistlerden "kente giriş vergisi" adı altında ek ücret alınması öngörülüyor.

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Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, 'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezonda ise 5 ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı.

Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi.

Peki bugüne kadar turistlerden alınan "konaklama vergisi"nin durumu ne olacak?

Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı "konaklama vergisi"nin ise "kente giriş vergisi" ile birlikte sona ereceği belirtildi.

Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra 'nın en çok turist alan 3'üncü kenti olan 'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor.

Mecliste kabul edildi: Turistlerden vergi alınacak

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan , son yıllarda "fazla turistten" dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor.

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