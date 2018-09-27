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ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Giriş Tarihi: 27.09.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 10:39
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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Sussex Düşesi , ilk kez kraliyet ailesi adına tek başına katıldığı resmi etkinlikte Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü geleneksel burunla selamlamayı uyguladı.

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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte


Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan , ilk kez tek başına kraliyet adına resmi etkinliğe katıldı.

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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Kraliyet Sanat Akademisi'ndeki 'Okyanusya' adlı serginin açılışına katılan 37 yaşındaki Markle, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü geleneksel selamlamayla karşılandı.

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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

'Hongi' denilen selamlaşmada, burunlar birbirine değdiriliyor.

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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Markle'ın sergiye ev sahipliği yapan pek çok kişiyle 'hongi' selamı yapması İngiliz basını tarafından 'sempatik' bulundu.

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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Düşes, sergi açılışından ayrılırken de yine aynı geleneksel selamlama biçimiyle veda etti.

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ilk kez tek başına resmi etkinlikte
Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Markle, geçtiğimiz nisan ayında eşi Prens Harry ile katıldığı Anzak Günü etkinliğinde ilk kez bu selamlamayı uygulamıştı.

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