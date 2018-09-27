Meghan Markle ilk kez tek başına resmi etkinlikte

Sussex Düşesi Meghan Markle, ilk kez kraliyet ailesi adına tek başına katıldığı resmi etkinlikte Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü geleneksel burunla selamlamayı uyguladı. Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, ilk kez tek başına kraliyet adına resmi etkinliğe katıldı. Kraliyet Sanat Akademisi'ndeki 'Okyanusya' adlı serginin açılışına katılan 37 yaşındaki Markle, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü geleneksel selamlamayla karşılandı. 'Hongi' denilen selamlaşmada, burunlar birbirine değdiriliyor. Markle'ın sergiye ev sahipliği yapan pek çok kişiyle 'hongi' selamı yapması İngiliz basını tarafından 'sempatik' bulundu. Düşes, sergi açılışından ayrılırken de yine aynı geleneksel selamlama biçimiyle veda etti. Markle, geçtiğimiz nisan ayında eşi Prens Harry ile katıldığı Anzak Günü etkinliğinde ilk kez bu selamlamayı uygulamıştı.