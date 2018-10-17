Melania ıslandı, Trump umursamadı!

ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdikleri görüntüler sosyal medya da çok konuşuldu. İşte Donald Trump'ın yaptığı o harekete yapılan yorumlar... ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump uzun zaman sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Çiftin oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı. Çift Beyaz Saray'ın çimlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun süre sonra Melania Trump eşi Donald Trump'a oldukça samimi davrandığı gözlerden kaçmadı. Çift ellerini bir an olsun ayırmadı. Her şey yolunda giderken açıklamanın ardından ortaya çıkan görüntü ise bu güzel anları geride bırakılmasına neden oldu. Çift gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Beyaz Saray'ın avlusunda onları bekleyen Marine 1 isimli helikoptere binmek için yürümeye başladı.