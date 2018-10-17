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Melania ıslandı, Trump umursamadı!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:20
Melania ıslandı, Trump umursamadı!

ABD Başkanı ve Melania Trump'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdikleri görüntüler sosyal medya da çok konuşuldu. İşte Donald Trump'ın yaptığı o harekete yapılan yorumlar...

Melania ıslandı, Trump umursamadı!

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump uzun zaman sonra ilk kez yan yana görüntülendi.

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Melania ıslandı, Trump umursamadı!

Çiftin oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı.

Melania ıslandı, Trump umursamadı!

Çift Beyaz Saray'ın çimlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Melania ıslandı, Trump umursamadı!

Uzun süre sonra Melania Trump eşi 'a oldukça samimi davrandığı gözlerden kaçmadı. Çift ellerini bir an olsun ayırmadı.

Melania ıslandı, Trump umursamadı!

Her şey yolunda giderken açıklamanın ardından ortaya çıkan görüntü ise bu güzel anları geride bırakılmasına neden oldu.

Melania ıslandı, Trump umursamadı!

Çift gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Beyaz Saray'ın avlusunda onları bekleyen Marine 1 isimli helikoptere binmek için yürümeye başladı.

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