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Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

Donald Trump ve eşi Melania arasındaki garip beden dili canlı yayına yansıyınca yine alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:34
Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı.

Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

Etkinlikte ikilinin ilginç anları kameralara yansıyınca sosyal medya paylaşımlardan yıkıldı.

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Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

Kolejler arası Futbol Oyunları Playoff'una katılan ikili, büyük bir kalabalıkla karşılandı.

Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

73 yaşındaki Trump ve 49 yaşındaki Melania milli marşın okunması için belirlenen alana geçene kadar her şey yolundaydı.

Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

İkili yan yana pozisyon aldıktan sonra, eşinin elini tutmaya çalışınca yaşanan anlar alay konusu oldu.

Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

Melania Trump'ın bu zoraki el ele tutuşma anında yüzündeki değişiklik ve elini bir anda tekrar geri çekmesi sosyal medyayı salladı.

Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

"Melania el ele tutuşunca hiç mutlu görünmüyor", "Ben de ona hiç sempati duymuyorum Melania, seninle aynı görüşteyiz", "Olayı canlı izledim, anında elini bıraktı" sosyal medyada yazılanlardan sadece birkaçı...

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