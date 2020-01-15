Melania Trump yine yaptı! Sosyal medya sallandı... Canlı yayında izlediler

Donald Trump ve eşi Melania arasındaki garip beden dili canlı yayına yansıyınca yine alay konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, New Orleans'ta bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte ikilinin ilginç anları kameralara yansıyınca sosyal medya paylaşımlardan yıkıldı. Kolejler arası Futbol Oyunları Playoff'una katılan ikili, büyük bir kalabalıkla karşılandı. 73 yaşındaki Trump ve 49 yaşındaki Melania milli marşın okunması için belirlenen alana geçene kadar her şey yolundaydı. İkili yan yana pozisyon aldıktan sonra, Donald Trump eşinin elini tutmaya çalışınca yaşanan anlar alay konusu oldu. Melania Trump'ın bu zoraki el ele tutuşma anında yüzündeki değişiklik ve elini bir anda tekrar geri çekmesi sosyal medyayı salladı. 'Melania el ele tutuşunca hiç mutlu görünmüyor', 'Ben de ona hiç sempati duymuyorum Melania, seninle aynı görüşteyiz', 'Olayı canlı izledim, anında elini bıraktı' sosyal medyada yazılanlardan sadece birkaçı...