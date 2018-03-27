Mesleğine inanamayacaksınız!

Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır. Ancak 20 yaşındaki Alex Macheres için durum çok farklı. Kendisini bir havacılık tutkunu olarak tanımlayan Macheres, birçok kişinin deneyimlemek için üzerine para verdiği bir iş yaparak para kazanıyor: Genellikle First Class'ta uçarak dünyayı gezmek. Macheres'in mesleği, havayolu şirketlerinin yeni aldıkları ya da iç mekanı yeni tasarlanan uçakların first, business ve ekonomi kabinlerinin konforunu alıcısına teslim edilmeden önce test etmek. Üstelik, bu uçuşlar test amaçlı olduğundan genellikle de uçağın tek yolcusu oluyor. Business Insider'a konuşan Macheres, mesleğini havacılık uzmanlığı olarak tanımlıyor. 14 yaşından bu yana BBC, Sky News ve CNN gibi birçok uluslararası medya kuruluşuna yorumculuk da yapmış: İçimde seyahat etme virüsüyle doğmuşum. Daha ufacık çocukken elimle gökyüzünü gösterdiğim videolar var. Oysa ailemde de havacılıkla uğraşan kimse yok.