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Mesleğine inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 27.03.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 11:43
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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

Gençlerin iş hayatına atılmadan cep harçlığı çıkartmak için garsonluk ya da asistanlık gibi işler yapmaları çok olağandır. Ancak 20 yaşındaki için durum çok farklı.

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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

Kendisini bir havacılık tutkunu olarak tanımlayan Macheres, birçok kişinin deneyimlemek için üzerine para verdiği bir iş yaparak para kazanıyor: Genellikle First Class'ta uçarak dünyayı gezmek.

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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

Macheres'in mesleği, havayolu şirketlerinin yeni aldıkları ya da iç mekanı yeni tasarlanan ların first, business ve ekonomi kabinlerinin konforunu alıcısına teslim edilmeden önce test etmek.

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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

Üstelik, bu uçuşlar test amaçlı olduğundan genellikle de uçağın tek yolcusu oluyor.

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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

Business Insider'a konuşan Macheres, mesleğini havacılık uzmanlığı olarak tanımlıyor.

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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

14 yaşından bu yana BBC, Sky News ve CNN gibi birçok uluslararası medya kuruluşuna yorumculuk da yapmış:

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Mesleğine inanamayacaksınız!
Mesleğine inanamayacaksınız!

"İçimde seyahat etme virüsüyle doğmuşum. Daha ufacık çocukken elimle gökyüzünü gösterdiğim videolar var. Oysa ailemde de havacılıkla uğraşan kimse yok.

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