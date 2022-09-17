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Haberler Galeri Miçotakis'in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...
Giriş Tarihi: 17.09.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 12:13

Miçotakis'in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' açıklaması ile başlayan gelirim, Türk jetlerine yönelik S-300'ler ile yapılan taciz sonrası iyice tırmandı. Türkiye'yi S-400'ü aldığı gerekçesi ile F-35 planından çıkaran ABD bu duruma sessiz kaldı. Öte yandan Yunanistan'ı adeta cephaneliğe çeviren ABD'nin son olarak GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması da tepki çekti...

Miçotakis’in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...

Yunanistan'ın son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. Türk F-16'larına S-300'ler ile kilit atılması gerilimi iyice tırmandırdı. Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepkiler gelirken Yunanistan'dan tansiyonu tırmandıran hamleler ise sürüyor...

Miçotakis’in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...

Ege'de ABD'nin desteğini arkasına alıp Lozan Antlaşması'na aykırı olarak adaları silahlandıran Yunanistan, Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden provokasyonlarını sürdürüyor.

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Miçotakis’in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...

KİRLİ HESAPLAR

Yunanistan hem hava sahamızı hem de deniz karasularımızı ısrarla ihlal ederken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'nin egemenliği aleyhinde söylediği sözlerin ayakta alkışlanması ise kirli hesapları gözler önüne seriyor.

Miçotakis’in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...

Bir süre önce Yunanistan, NATO görevi icra eden Türk F-16'larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleriyle kilit atmıştı. Bu provokasyonlara rağmen Türkiye, aklıselim bir politika izlemeye devam ediyor.

Miçotakis’in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...

ABD SKANDALA SESSİZ

Yunanistan, provokatif tacizlerinin seviyesini NATO görevi icra eden Türk F-16'larına Girit açıklarında S-300 hava savunma sistemleri ile kilit atmakla bir üst noktaya taşıdı, ancak Pentagon bu eylemlere yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

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