Giriş Tarihi: 17.09.2022 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2022
12:13
Miçotakis'in ABD destekli kirli planı! Burnumuzun dibindeki cephanelik...
Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' açıklaması ile başlayan gelirim, Türk jetlerine yönelik S-300'ler ile yapılan taciz sonrası iyice tırmandı. Türkiye'yi S-400'ü aldığı gerekçesi ile F-35 planından çıkaran ABD bu duruma sessiz kaldı. Öte yandan Yunanistan'ı adeta cephaneliğe çeviren ABD'nin son olarak GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması da tepki çekti...