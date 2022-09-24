Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2022
12:20
Miçotakis'ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye'den jet yanıt: Derhal son verin!
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, Türk F-16'larını taciz ettiği, burnumuzun dibindeki gayriaskeri statüdeki daları silahlandırdığı gerçeğini göz ardı ederek yine skandal açıklamalarda bulundu. New York'ta yaptığı görüşmeler sırasında Türkiye'yi şikayet etmesinin ardından BM kürsüsünde de skandal ifadelere başvurdu. Türkiye'den anında karşılık verildi.