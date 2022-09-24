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Haberler Galeri Miçotakis'ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye'den jet yanıt: Derhal son verin!
Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 12:20

Miçotakis'ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye'den jet yanıt: Derhal son verin!

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, Türk F-16'larını taciz ettiği, burnumuzun dibindeki gayriaskeri statüdeki daları silahlandırdığı gerçeğini göz ardı ederek yine skandal açıklamalarda bulundu. New York'ta yaptığı görüşmeler sırasında Türkiye'yi şikayet etmesinin ardından BM kürsüsünde de skandal ifadelere başvurdu. Türkiye'den anında karşılık verildi.

Miçotakis’ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye’den jet yanıt: Derhal son verin!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında yine Türkiye'yi hedef aldı. Ege ve Akdeniz'de tacizlerini sürdüren ve silahsız sütatüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını iddia ederken bu durumun kırmızı çizfileri olduğunu belirtti. 'Atina zorbalığa müsaade etmeyecek' ifadelerini kullandı. Miçotakis'İn skandal sözlerine Türkiye'den anında yanıt geldi.

Miçotakis’ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye’den jet yanıt: Derhal son verin!

Miçotakis, BM kürsüsünde yaptığı açıklamasında; Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını ve budurumun kırmızı çizgileri olduğunu öne sürdü. Öte yandan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını görmezden gelerek, Ankara'nın kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

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Miçotakis’ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye’den jet yanıt: Derhal son verin!

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Miçotakis, daha sonra ise Türkiçe bir tweet attı. Paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.

Miçotakis’ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye’den jet yanıt: Derhal son verin!

Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım." önerisinde bulundu.

Miçotakis’ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye’den jet yanıt: Derhal son verin!

Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

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