Miçotakis’ten BM kürsüsünde skandal sözler! Türkiye’den jet yanıt: Derhal son verin!

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Miçotakis, daha sonra ise Türkiçe bir tweet attı. Paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.