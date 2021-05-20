Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

Bazı firmaların programları, web siteleri veya iş stilleri Internet Explorer'a bağlı olabiliyor. Peki bunların durumu ne olacak? İşte onlar için de Microsoft Edge'in birkaç yıldır entegre bir IE modu bulunuyor. Bu mod eski siteler ve sistemler için ActiveX kontrollerini de içeriyor. Edge'deki bu IE modunun Microsoft tarafından 2029'a kadar tutulacağı açıklandı. (Teknolojioku)