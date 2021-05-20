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Haberler Galeri Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:21

resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

'un en çok bilinen uygulamalarından biri efsanevi internet tarayıcısı 'dır. 1995 yılında kullanıma sunulan Internet Explorer, uzun bir süre en popüler web tarayıcısı olmuştu. Fakat , gibi rakiplerle giriştiği mücadeleyi kaybetmiş ve eski günlerini mumla arar olmuştu. Microsoft'tan beklenen açıklama geldi. Internet Explorer'ın 25 yıllık macerası sona eriyor. İşte detaylar...

Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

'ın yeri birçok kullanıcı için farklıdır. İlk çıktığı yıllarda oldukça kullanılmıştı. Zamanında Netscape ile olan rekabeti gündeme damga vurmuştu. Fakat yıllar içinde Internet Explorer başka rakiplerle karşılaştı ve popülerliğini kaybetti. Kullanım oranı oldukça düşen Internet Explorer'ın kaderi belli oldu.

Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

yaptığı açıklamada 'ın fişini 15 Haziran 2022'de çekeceğini belirtti. Yerine ise birkaç yıldır bizimle birlikte olan ve son dönemde 'un tarayıcı motoru Chromium'a geçiş yapan Microsoft Edge tarayıcısı geçecek.

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Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

Edge proje yöneticisi Sean Lyndersay'in açıklaması şu şekilde: "'ın Windows 10'daki geleceği Microsoft Edge olacak. Internet Explorer 11 masaüstü tarayıcısı 15 Haziran 2022'de güncel Windows 10 sürümlerinde sonlandırılacak ve destek kesilecektir."

Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

desteği kesildikten sonra Windows 10 uzun süreli servis kanalında (LTSC) tarayıcı bir yıl daha yer alacak fakat tüm Windows 10 kullanıcı versiyonlarında Internet Explorer desteği son bulacak. 'tan tam ve kesin bir açıklama gelmese de büyük ihtimalle Haziran 2022'de veya sonrasındaki ilk güncellemede Internet Explorer sistemden kaldırılacak.

Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!

Bazı firmaların programları, web siteleri veya iş stilleri 'a bağlı olabiliyor. Peki bunların durumu ne olacak? İşte onlar için de Edge'in birkaç yıldır entegre bir IE modu bulunuyor. Bu mod eski siteler ve sistemler için ActiveX kontrollerini de içeriyor. Edge'deki bu IE modunun Microsoft tarafından 2029'a kadar tutulacağı açıklandı. (Teknolojioku)

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