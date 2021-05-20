Giriş Tarihi: 20.05.2021 10:19Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:21
Microsoft resmen açıkladı! Bu tarihte fişi çekiliyor!
Microsoft'un en çok bilinen uygulamalarından biri efsanevi internet tarayıcısı Internet Explorer'dır. 1995 yılında kullanıma sunulan Internet Explorer, uzun bir süre en popüler web tarayıcısı olmuştu. Fakat Google Chrome, Firefox gibi rakiplerle giriştiği mücadeleyi kaybetmiş ve eski günlerini mumla arar olmuştu. Microsoft'tan beklenen açıklama geldi. Internet Explorer'ın 25 yıllık macerası sona eriyor. İşte detaylar...