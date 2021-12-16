Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında korkunç detay...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:23

Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında korkunç detay...

İngiltere'de yıllar önce yaşanan mide bulandıran bir olayın detayları gün yüzüne çıktı. 67 yaşındaki adamın itirafıyla yıllardır devam eden cinsel istismarlar ortaya çıktı. İngiltere İçişleri Bakanı'nın "Bu şok edici bir dosya. İşlenen suçların mide bulandırıcı özelliği anlaşılır bir şekilde kamuoyunda kaygı ve tiksintiye yol açacaktır" dediği korkunç olay araştırılmaya devam ediyor. Fuller'in taciz ettiği cesetlerden birinin Türk vatandaşına ait olduğu belirlenirken polisler diğer tecavüz ve cinayetlerin altında aynı ismin olup olmadığını araştırıyor. İşte İngiltere'deki kan donduran olayın detayları...

Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında yeni detay...

İngilytere'yi sarsan olay iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş ve öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulunmasının ardından ortaya çıkmıştı. 67 yaşındaki Fuller 1987'de Tunbridge Wells kasabasında iki ayrı saldırıda Wendy Knell ve Caroline Pierce'ı öldürmüştü. Fuller, Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti. İşte kan donduran olayındetayları...

Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında yeni detay...

12 YIL BOYUNCA CESETLERE CİNSEL TACİZ

Fuller, Kent şehrinde elektrikçi olarak çalıştığı iki morgda da 12 yıl boyunca, aralarında çocukların da bulunduğu cesetlere cinsel taciz ve istismarda bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında yeni detay...

David Fuller'in istismarda bulunduğu isimlerden birinin İngiltere'de yaşayan Azra Kemal olduğu ortaya çıktı. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.

Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında yeni detay...

"ALÇAK, HASTA VE SAPKIN" BİR "HAYVAN"

Maidstone Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan mağdur yakınları, Fuller için "alçak, hasta ve sapkın" bir "hayvan" ifadelerini kullandı.

Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında yeni detay...

Yargıç Cheema-Grubb karar duruşmasında Fuller'a "Yaptıklarınız bu toplumda çok büyük üzüntüye neden oldu. Eylemleriniz doğru ve insani olan her şeye karşı ve anlaşılmaz. Ölülerin haysiyetine saygı göstermediniz" dedi.

SON DAKİKA