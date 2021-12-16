Mide bulandıran olay! Morgda 100 cesede istismar olayında korkunç detay...

İngiltere'de yıllar önce yaşanan mide bulandıran bir olayın detayları gün yüzüne çıktı. 67 yaşındaki adamın itirafıyla yıllardır devam eden cinsel istismarlar ortaya çıktı. İngiltere İçişleri Bakanı'nın "Bu şok edici bir dosya. İşlenen suçların mide bulandırıcı özelliği anlaşılır bir şekilde kamuoyunda kaygı ve tiksintiye yol açacaktır" dediği korkunç olay araştırılmaya devam ediyor. Fuller'in taciz ettiği cesetlerden birinin Türk vatandaşına ait olduğu belirlenirken polisler diğer tecavüz ve cinayetlerin altında aynı ismin olup olmadığını araştırıyor. İşte İngiltere'deki kan donduran olayın detayları...