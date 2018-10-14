Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Açıkçası bu mevzuya yani milyarderlerin, büyük devletlerin, dev şirketlerin gizli ajandalarına, gelecek yatırımlarına eğilmemize sebep bu iki yazı ve ardında getirdiği onlarca soru oldu. Evet, önümüzde akıp giden bir 'şimdi' vardı ama ya sonrası? Biz gündelik hayatımızda maksimum bir iki ay sonrasına odaklı planlar kurarken dünyanın bambaşka yerlerinde bambaşka insanlar nasıl gelecek perspektifleri çizip, nasıl adımlar atıyorlardı? Onların paralarını hangi alanlara, nelere yatırdıkları bizi bekleyen geleceğin ilk ipuçları mıydı yoksa??

Bu yüzden Pazar SABAH'ın bilim yazarı Dr. Enis Doko'nun kapısını çaldık önce...?

Haşmet Babaoğlu'nun yazılarının konusuna genel olarak 'biyoterörizm' denebilirdi. Biz de Doko'ya ilk olarak "Biyoterörizm odaklı devletlerin ve milyarderlerin gelecek planları nedir?" diye sorduğumuzda meselenin daha geniş kapsamlı olduğu ortaya çıktı. Doko biyoterörizm olgusunu reddetmeden üstüne koyup şu cevabı veriyor: