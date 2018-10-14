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Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Kimileri insanlarla makineleri bir araya getirerek sonsuz yaşamın, kimileri uzaya koloni kurmanın, kimileri de sürekli genç kalmanın peşinde. Milyarderlerin gelecek ajandaları hayli yoğun. Üstelik devletler de boş durmuyor. Bizi bekleyen gelecek için siber ve yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapıyor. Kısacası tüm para ve güç sahiplerinin şimdiden 'karanlık gelecek senaryoları' hazır. Öğrenmeye hazır mısınız?

MEHMET BEDİROĞLU Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 10:35
Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!
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Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Yaklaşık 20-25 gün önce Haşmet Babaoğlu SABAH gazetesindeki köşe yazısına 'Tiflis'te Pentagonbiyolaboratuvarı' başlığını attı. Yazı özetle, ABD'li diplomatların Gürcistan'a diplomatik kargo kılıfı altında hastalık taşıyıcı organizmalar (patojenler) getirip götürdüklerinden ve ABD'nin bulaşıcı hastalık araştırmaları ve üretimi maksadıyla Tiflis'te bir biyolabaratuvar kurduğundan bahsediyordu. Hayli ilginç bir o kadar da ürpertici bir durumdu söz konusu olan.?

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Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Yine Babaoğlu'nun bundan kısa süre sonra yazdığı bir diğer yazının başrolünde ise bu kez dünyaca ünlü milyarder bulunuyordu. Gates, önümüzdeki yıllarda olası virüs salgınları sonucu 30 milyonun üzerinde insanın hayatını kaybedebileceğinden bahsediyordu.

Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Böylesi bir salgına hazırlıksız olduğumuzu belirten milyarder, hali hazırda da servetinin önemli bir bölümünü viral hastalıklar alanındaki araştırmalara yatırmaktaydı. Hay Allah, tamam milyarderdi, hayır kuruluşları vardı, Microsoft'un kurucusuydu, bir teknoloji deviydi, ABD hükümetiyle yakın ilişkilerde bulunuyordu ama bu hastalık, salgın işlerine niye merak sarmıştı ki??

Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Açıkçası bu mevzuya yani milyarderlerin, büyük devletlerin, dev şirketlerin gizli ajandalarına, gelecek yatırımlarına eğilmemize sebep bu iki yazı ve ardında getirdiği onlarca soru oldu. Evet, önümüzde akıp giden bir 'şimdi' vardı ama ya sonrası? Biz gündelik hayatımızda maksimum bir iki ay sonrasına odaklı planlar kurarken dünyanın bambaşka yerlerinde bambaşka insanlar nasıl gelecek perspektifleri çizip, nasıl adımlar atıyorlardı? Onların paralarını hangi alanlara, nelere yatırdıkları bizi bekleyen geleceğin ilk ipuçları mıydı yoksa??

Bu yüzden Pazar SABAH'ın bilim yazarı Dr. Enis Doko'nun kapısını çaldık önce...?
Haşmet Babaoğlu'nun yazılarının konusuna genel olarak 'biyoterörizm' denebilirdi. Biz de Doko'ya ilk olarak "Biyoterörizm odaklı devletlerin ve milyarderlerin gelecek planları nedir?" diye sorduğumuzda meselenin daha geniş kapsamlı olduğu ortaya çıktı. Doko biyoterörizm olgusunu reddetmeden üstüne koyup şu cevabı veriyor:

Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

"21. yüzyılda yeni, ilginç bir yatırım alanı doğdu; hayatta kalma. Gelecekle ilgili çok sayıda karamsar senaryo mevcut, göktaşı çarpması sonucu hayatın yok olması, salgın hastalıklar, global ısınma ve su seviyesinin yükselmesi, kıtlık gibi... Elbette bir de kaçınılmaz olan kendi ölümlerimiz. Ne kadar zengin olursanız olun böyle bir felaketten ya da ölümden kurtulmanız pek mümkün değil. En azından günümüz teknolojisinde. İşte milyarderler hem kendilerine hem de onlara büyük maddi olanaklar sunacak insanlara yeni bir gelecek sağlamak için bu felaketlerden kaçışın yolunu arıyor."

Milyar dolarlar ölümsüzlük ve sonsuz yaşam uğruna harcanıyor!

Doko'nun bu açıklamalarıyla milyarderlerin hem gelecekleri hem de hayatta kalma dürtüleriyle ilgili nelere giriştiklerine baktık. Neler çıkmadı ki? Kimileri artık nerdeyse tüm dünyanın bildiği üzere olası bir felaket sonrası kızıl gezegende koloni kurmayı hedeflerken kimileri ölümsüzlüğün peşinde koşturup genç insanlarının kanlarını kullanarak genç kalma üstüne yapılan araştırmaları fonluyor, kimileri de olası bir kıyamette sağ kalmak umuduyla Yeni Zelanda'da ada alıyordu. Yine gibileri gelirlerini ilaç sektörüne kaydırırken bazılar�� da zihinlerini bilgisayara yükleyerek dijital olarak hayatta kalma uğraşında.

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