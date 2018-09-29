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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü İngiliz işadamının 15 yaşında uçakta yaşamını yitiren kızın son görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 11:40
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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti.

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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi.

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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

İçerisinde enginar, zeytin ve zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi.

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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Baba sinir krizi geçirirken hastanede tedavi altına alındı.


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işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Yaklaşık iki yıl önce gerçekleşen bu olayın davası geçtiğimiz günlerde görülmeye başladı.

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