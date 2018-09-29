Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü İngiliz işadamının 15 yaşında uçakta yaşamını yitiren kızın son görüntüsü ortaya çıktı. Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti. Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi. İçerisinde enginar, zeytin ve zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi. Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba sinir krizi geçirirken hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık iki yıl önce gerçekleşen bu olayın davası geçtiğimiz günlerde görülmeye başladı.