Mısır’dan flaş açıklama! Tampon bölge iddialarına son nokta: İsrail’in suçuna ortak olamayacağız!

"BU KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Mısır yönetiminin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana defalarca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasına karşı olduğunu vurguladığını belirten Rashwan, "Çünkü bu (Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması), Filistin davasının tasfiyesine yol açacaktır ve Mısır'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir. Bu, kırmızı çizgimizdir. Bu açık ve net tutumuyla Mısır, kendi topraklarında kendisiyle çelişen herhangi bir tedbir veya harekette bulunamaz" ifadelerini kullandı.