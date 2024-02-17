Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:26
Mısır’dan flaş açıklama! Tampon bölge iddialarına son nokta: İsrail’in suçuna ortak olamayacağız!
İsrail Gazze işgalini başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgeyi boşaltmak için elinden geleni yapıyor. 30 bine yakın sivili katlederek insanlık tarihinin en vahşi soykırımlarından birini uygulayan İsrail, diğer yandan sözde "insani" kaygılarla Gazze halkının vatanlarını terk etmeleri yönünde planlar da uyguluyor. Son güvenli bölge olarak görülen sınır kenti Refah'a da giren İsrail ordusu, Mısır'ın Sina bölgesinde tampon bölge oluşturulacağını söylemişti. Mısır'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.