Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
10:10
MİT'in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan'ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarını konuşuyor. Başkan Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. DEAŞ bahanesi ile ABD'nin yapamadığı yapan MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun detayları dünya basınında geniş yer buldu.