MİT’in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan’ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

Operasyonu gündemine Erdoğan'ın sözleri ile taşıyan CNN International 'Türkiye, Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın liderini etkisiz hale getirdi' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın teörle mücadeleyi sürdürme sözü verdiği belirtilen haberde, Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni El-Kurşi olarak bilinen DEAŞ 'ın sözlde liderinin uzun zamandır takip edildiği de vurgulandı.