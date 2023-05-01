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Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 10:10

MİT'in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan'ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarını konuşuyor. Başkan Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. DEAŞ bahanesi ile ABD'nin yapamadığı yapan MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun detayları dünya basınında geniş yer buldu.

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MİT’in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan’ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından dünya basını MİT'in nefes kesen operasyonunu konuştu.Öte yandan operasyondan ilk görüntüler servis edildi...

MİT’in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan’ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen bir operasyonu ilk kez açıklayan Başkan Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"AYRIM YAPMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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MİT’in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan’ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

AFP nefes kesen operasyonun detayarını okuyucuları ile paylaştı. Dünya basını, Suriye'nin kuzeyinde görev yapan bir AFP muhabirinin detaylı açıklamalarını gündemine getirdi.

MİT’in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan’ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

OPERASYONUN DETAYLARI

Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cindires'te bir alanı kapattığı belirtildi.

Haberde, DEAŞ'ın ele geçirdiği terk edilmiş bir çiftliğe düzenlene operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

MİT’in nefes kesen operasyonu dünya gündeminde: Başkan Erdoğan’ın o sözleri ile duyurdular! İşte ilk görüntüler

Operasyonu gündemine Erdoğan'ın sözleri ile taşıyan CNN International 'Türkiye, Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın liderini etkisiz hale getirdi' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın teörle mücadeleyi sürdürme sözü verdiği belirtilen haberde, Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni El-Kurşi olarak bilinen DEAŞ 'ın sözlde liderinin uzun zamandır takip edildiği de vurgulandı.

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