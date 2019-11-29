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Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Nesilden nesile anlatılan efsaneler vardır. Bu efsanelerin bazılarında korkutucu canavarlardan söz edilir. Bu mitolojik canlılar filmlere, dizilere, belgesellere ve daha birçok şeye konu oldular. 'de de halk arasında yayılan ilginç hikayelerin birinde denizde yaşayan, büyük ve yarı mitolojik bir canavar yer alır. Geçtiğimiz günlerde bu canavarın Filipinler'de kıyıya vurduğuna dair bazı iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyaya damga vurdu. İşte dünyayı şoke eden o iddialar ve görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:24
Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

210 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntünün çekildiği yer . Globster, son olarak Mayıs ayında Filipinler'deki bir sahilde Mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Aradan geçen kısa sürenin ardından Filipinler'de bir canavar daha kıyıya vurdu.

Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

'de gece saatlerinde kıyıya vuran gizemli yaratık şaşkın yerlilerin bakışlarına takıldı.

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Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Canavarın yaşayıp yaşamadığını anlamak için sopayla kontrol eden yerliler, yaratığın cinsinin de ne olduğunu anlamaya çalıştılar.

Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Bazı kişiler kıyıya vuran bu canlının ölü balina parçası olduğunu, bazı kişilerse yarı mitolojik bir canavar olduğunu düşündü.

Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Yetkililer bunun bir çeşit balina olduğunu düşünse de yerliler bu açıklama karşısında pek ikna olmuşa benzemiyor.

Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Pek çok kişinin yarı mitolojik bir deniz canavarı olarak gördüğü yaratık son olarak Mayıs ayında kıyıya vurmuştu.

Mitolojik canavar kıyıya vurdu! Dünyayı şaşkına çeviren olay!

Mayıs ayında kıyıya vuran globsterın görüntüleri...

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