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Haberler Galeri MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:06

MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, ve modellerine yeni güncelleme geliyor?

'nin çıkmasına bir süre daha var. Ancak birçok üretici Android 12 güncellemesi için hazırlıklara çoktan başladı. Bunlardan birisi de . Çinli teknoloji devi Android 12 temelli MIUI 13 güncellemesini geliştirmeye devam ediyor. Xiaomi kullanıcıları MIUI 13 güncellemesinin kendi telefonlarına gelip gelmeyeceğini de merak ediyor. Sonunda merak edilen soruların bazıları yanıtlandı. MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, ve modelleri şimdiden belli oldu.

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?

Hangi telefonlar MIUI 13 güncellemesini alacak? temelli MIUI 13 arayüzü hangi modellere yüklenecek? Bu ve benzeri birçok soru internette araştırılıyor. Xiaomi'nin geliştirmekte olduğu yeni MIUI 13 arayüzünün geleceği telefonlar listesi ortaya çıktı.

İçeriğinde temalar, yenilenmiş kilit ekranı, animasyonlar, efektler, detaylı bildirimler gibi birçok yeniliğin olması beklenen MIUI 13, en başta beta testine girecek, daha sonra Çin'den başlayarak global olarak tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?

RPNA'nın edindiği bilgilere göre güncellemeyi alacak , ve telefonlar belli oldu. Sonuç olarak bu listenin resmi olmadığını ve değişiklikler olabileceğini belirtelim.

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MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar

- Mi 11X
-XiaomiMi 11X Pro
-Xiaomi Mi 11 Ultra
-Xiaomi Mi 11 Pro

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?

-XiaomiMi 11i
- Mi 11 Lite 5G
-Xiaomi Mi 11 Lite
-XiaomiMi Fold

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?

- Mi 10i 5G
-Xiaomi Mi 11
-XiaomiMi 10s
-Xiaomi Mi 10T Pro 5G
-Xiaomi Mi 10T 5G

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