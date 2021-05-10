MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar belli oldu! Hangi Xiaomi, Redmi ve Poco modellerine yeni güncelleme geliyor?

Hangi Xiaomi telefonlar MIUI 13 güncellemesini alacak? Android 12 temelli MIUI 13 arayüzü hangi modellere yüklenecek? Bu ve benzeri birçok soru internette araştırılıyor. Xiaomi'nin geliştirmekte olduğu yeni MIUI 13 arayüzünün geleceği telefonlar listesi ortaya çıktı.

İçeriğinde temalar, yenilenmiş kilit ekranı, animasyonlar, efektler, detaylı bildirimler gibi birçok yeniliğin olması beklenen MIUI 13, en başta beta testine girecek, daha sonra Çin'den başlayarak global olarak tüm kullanıcılar için yayınlanacak.