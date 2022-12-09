Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

David Fuller isimli adam, 1987 yılında 25 yaşındaki Wendy Knell ve 20 yaşındaki Caroline Pierce'a tecavüz edip boğarak öldürdü. Knell'in cansız bedeni yaşadığı dairede yatağının üzerinde bulunurken Pierce'ın cesedi ise evinden 61 kilometre uzaklıkta üzerinde sadece bir çorapla birlikte bulundu. Polis bu cinayetleri dedil yetersizliği nedeniyle rafa kaldırdı. Ancak ilerleyen yıllarda bu iki cinayetin korkunç bir olayın başlangıcı olduğu ortaya çıktı.