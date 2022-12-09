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Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:24

Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

Dünyanın konuştuğu Morg canavarı davasından korkunç detaylar gelmeye devam ediyor. İngiltere'yi sarsan olay iki genç kadının korkunç bir şekilde öldürüldükten sonra tecavüze uğramış olarak bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Bu iki kadının ölümüyle başlayan David Fuller'in 100'den fazla cesedi istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Fuller davasında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı...

Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

David Fuller isimli adam, 1987 yılında 25 yaşındaki Wendy Knell ve 20 yaşındaki Caroline Pierce'a tecavüz edip boğarak öldürdü. Knell'in cansız bedeni yaşadığı dairede yatağının üzerinde bulunurken Pierce'ın cesedi ise evinden 61 kilometre uzaklıkta üzerinde sadece bir çorapla birlikte bulundu. Polis bu cinayetleri dedil yetersizliği nedeniyle rafa kaldırdı. Ancak ilerleyen yıllarda bu iki cinayetin korkunç bir olayın başlangıcı olduğu ortaya çıktı.

Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

Bu iki cinayeti işledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Fuller'in içindeki vahşet çalışmaya başladığı bir hastanede tekrar ortaya çıktı.

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Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

Hastanenin morgunda görev alan adamın buradaki cesetlere cinsel istismada bulunduğu ortaya çıktı.

Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

Yakalanmadıkça şiddetin dozunu artıran adamın tecavüz ettiği cesetler arasında 92 yaşındaki 2. Dünya Savaşı kahramanı dahil onlarca kişi bulunuyordu. Fuller'in işe girdikten sonra 2020 yılına kadar 101 cesedi istismar ettiği ortaya çıktı.

Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı

FULLER'IN TÜRK KURBANI: AZRA KEMAL

Fuller'ın kurbanlarından birisi de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal'di. Karayolu köprüsünde iki taşıt yolu arasında 3 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybeden Azra'nın cansız bedeni, morgda da huzura kavuşamadı.

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