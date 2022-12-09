Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
10:24
Morg canavarının iğrençlikleri bitmiyor! Korkunç detaylar... Kurbanlarının arasında bir de Türk vardı
Dünyanın konuştuğu Morg canavarı davasından korkunç detaylar gelmeye devam ediyor. İngiltere'yi sarsan olay iki genç kadının korkunç bir şekilde öldürüldükten sonra tecavüze uğramış olarak bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Bu iki kadının ölümüyle başlayan David Fuller'in 100'den fazla cesedi istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Fuller davasında kan donduran bir detay daha ortaya çıktı...