Moritanya'da FETÖ'den devralınan okullar eğitim yuvasına dönüştürüldü

"ÖĞRENCİ SAYIMIZI 2 BİNE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Okulları baştan sona yenileyip, laboratuvarlar ve yeni imkanlarla güçlendirdiklerini ifade eden Taniş, şunları söyledi:

"Şu anda standartların çok üzerinde eğitim vererek, Moritanya'daki yabancı misyon okullarıyla yarışıyoruz. İlk eğitim öğretim yılında 3 okulda 630 öğrencimiz varken, 3 bina daha kiralayıp bu sayıyı 930'a yükselttik. Önümüzdeki yıl öğrenci sayımızı 2 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Moritanya'da Türklere ve Türkiye'ye karşı ciddi bir muhabbet var. FETÖ, bu muhabbeti istismar etti. FETÖ'nün 17-25 Aralık olaylarından önce Moritanya'da 2 bin 300 civarında öğrencisi varken, aklı başında olan, Türkiye ve tarihini yakından takip eden Moritanyalılardan bine yakını 17-25 Aralık olaylarından sonra öğrencisini artık göndermedi. Bu okulları devraldıktan sonra FETÖ'nün bıraktığı tüm olumsuz izleri temizleyip, halka Anadolu irfanını ve eğitim sistemini göstermeye çalıştık. Bizleri, burada kurtarıcı millet olarak görüyorlar hatta okullarımız açıldıktan sonra çocuklarını yabancı misyon okullarda okutan bazı veliler, 'Bir Müslüman Türk okulu açılmış' diyerek kayıtlarını bize yapıyor. Moritanya'da 6 binamız, 10 okulumuz ve 935 öğrencimiz bulunuyor."