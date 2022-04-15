Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; "Yem olarak kullandık"
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:39

Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; "Yem olarak kullandık"

Dün gündeme oturan Rusya'nın ünlü 'Moskova' kruvazör gemisiyle ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Daily Mail'de yer alan haberde Ukrayna'nın bir 'yem' kullanarak gemiyi patlattığı iddia edildi. Öte yandan Ukrayna'nın üstlendiği olayı reddeden Rusya ise geminin, çıkan yangın sonucunda infilak eden mühimmat nedeniyle patladığını söylüyor. Bunun yanı sıra gemiyle ilgili Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bu yeni gelişmenin Rusya Ukrayna savaşının gidişatını nasıl değiştireceği ise merak konusu.

Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; Yem olarak kullandık

Rusya Ukrayna savaşı 50. günde devam ederken Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti.

Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; Yem olarak kullandık

İLGİNÇ İDDİA

Rusya'dan ise bu ifadelere jet hızıyla yanıt gelmişti. Verilen yanıtta Moskova'da yangın çıktığı ve gemideki mühimmatın patladığı ifade edilmişti. Daily Mail'de ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazetenin ifadesine göre Ukraynalı komutanlar, gemideki mürettebatın dikkatini dağıtmak için insansız hava araçlarını yem olarak kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; Yem olarak kullandık

FÜZELERİ GÖRMEDİLER

Rus mürettabatın dikkati dağılınca da Neptün füzelerini fırlattı. 12 bin 500 tonluk kruvazörün koruyucu sensörleri o sırada yemleri takip ettiği için de füzeyi görmedi.

Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; Yem olarak kullandık

FECİ BİR PATLAMA VE YANGIN

Füzelerin Moskova'nın iskele tarafına çarparak feci bir patlama ve yangına neden olduğu ifade edildi. Karadeniz'i aydınlatan patlamadan kurtulmaya çalışan 510 mürettebat hızlıca gemiyi terk etti. Neptün füzelerinin her biri 1 ton ağırlığındaydı ve 170 deniz mili menzile sahiplerdi.

Moskova kruvazör gemisi ile ilgili çarpıcı iddia! Patladı mı patlatıldı mı; Yem olarak kullandık

BATI, UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR

Dün gece Batı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın iddialarının 'güvenilir' olduğu söyledi. Bir yetkili, "Yaşanan olay, Rusya'nın güvenilirliği açısından başka bir büyük kaybı temsil ediyor. Saldırıya açık oldukları bir kere daha ortaya çıktı. Bu aslında bir yeterlilik sorunu. Ordunun son 10 yıl içinde kendini modernize etmesi gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA