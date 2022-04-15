Dün gündeme oturan Rusya'nın ünlü 'Moskova' kruvazör gemisiyle ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Daily Mail'de yer alan haberde Ukrayna'nın bir 'yem' kullanarak gemiyi patlattığı iddia edildi. Öte yandan Ukrayna'nın üstlendiği olayı reddeden Rusya ise geminin, çıkan yangın sonucunda infilak eden mühimmat nedeniyle patladığını söylüyor. Bunun yanı sıra gemiyle ilgili Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bu yeni gelişmenin Rusya Ukrayna savaşının gidişatını nasıl değiştireceği ise merak konusu.