Muharrem Ayı ne zaman, hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Hicri takvim her yıl 11 gün geri geldiği için dini günler de her yıl değişiklik gösterir. Bu sebeple her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı ne zaman başlayacak, ayın kaçında, aşure günü tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. İşte Muharrem ayı takvimi 2022