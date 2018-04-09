Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

Osmanlı Devleti zamanında mimarbaşı olarak görev yapan büyük usta Mimar Sinan'ın eserleri, ilk günkü heybetiyle ayakta duruyor. 15. yüzyılın sonlarına doğru dünya gelen Mimar Sinan, mimar olarak birçok eseri insanlığa kazandırdı. En önemli eserlerinden Süleymaniye ve Selimiye camilerini yaparak mimari dehasını bugünlere kadar taşıyan Sinan'ın, memleketi Kayseri'de yaptırdığı Kurşunlu Camisi de adeta yıllara meydan okuyor. Mimar Sinan, Kayseri'ye üç eser bıraktı. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Bey Hamamı, diğeri Hacı Osman Paşa Camisi. Bu iki eser maalesef günümüze kadar ulaşamadı. Mimar Sinan'ın Kayseri'de dimdik ayakta duran son eseri ise, Kurşunlu Camisi'dir. 1585 veya 1586'da yapılan bu cami son derece dingin, son derece sağlam birçok etkiye, depreme, hava şartlarına, zamana rağmen halen ayakta kalmayı başarmıştır. MİMAR SİNAN'IN EDİRNE'DEKİ ESERLERİ Edirne sınırları içerisinde şu an ayakta olan 13 eseri mevcuttur. Bu eserlerin en büyüğü en önemlisi Selimiye Camii ve Külliyesi'dir.