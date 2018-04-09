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Muhteşem eserlerin başmimarı: !

Giriş Tarihi: 09.04.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 11:20
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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

Osmanlı Devleti zamanında mimarbaşı olarak görev yapan büyük usta Mimar Sinan'ın eserleri, ilk günkü heybetiyle ayakta duruyor.

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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

15. yüzyılın sonlarına doğru dünya gelen , mimar olarak birçok eseri insanlığa kazandırdı.

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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

En önemli eserlerinden ve Selimiye lerini yaparak mimari dehasını bugünlere kadar taşıyan Sinan'ın, memleketi 'de yaptırdığı de adeta yıllara meydan okuyor.

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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

, 'ye üç eser bıraktı. Bunlardan bir tanesi , diğeri . Bu iki eser maalesef günümüze kadar ulaşamadı.

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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

'ın 'de dimdik ayakta duran son eseri ise, 'dir.

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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

1585 veya 1586'da yapılan bu son derece dingin, son derece sağlam birçok etkiye, depreme, hava şartlarına, zamana rağmen halen ayakta kalmayı başarmıştır.

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Muhteşem eserlerin başmimarı: !
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan!

MİMAR SİNAN'IN EDİRNE'DEKİ ESERLERİ

sınırları içerisinde şu an ayakta olan 13 eseri mevcuttur. Bu eserlerin en büyüğü en önemlisi Selimiye i ve Külliyesi'dir.

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