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  • Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!

Mükemmel sonuç için aylarını verdi... 206'nın inanılmaz değişimi!

Eski eşyaların elden geçirilerek yenilenmesi, daima insanların ilgisini çekmiştir. Eski bir ev veya araba ile ne gibi tasarımlar yapıldığını birçok belgesel ve televizyon programından biliyoruz. Bu sefer de hurda denilebilecek bir otomobil, uzun süren yenileme çalışmalarının ardından hiç tanınamayacak bir otomobile dönüşüyor! 206 sahibi adam aracını yenilemek istedi ve işe koyuldu. Önce boyasını kaldıran adamın yaptığı değişim göz kamaştırdı. İşte eski Peugeot otomobilin inanılmaz değişimi… (15 Ekim 2019)

Giriş Tarihi: 15.11.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 20:09
Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!

Fransız otomobil markası 'un ünlü modellerinden biri olan 206'nın değişimi dudak uçuklattı! Eski model otomobillerin elden geçirilerek yeni hale getirilmesi hep ilgi görmüştür. Bu kez Peugeot 206 model bir otomobilin değişimine tanıklık ettik. Otomobilin değişimi ise son görüntüsüyle hayran bıraktı.

Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!
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Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!
Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!
Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!
Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!
Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!
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