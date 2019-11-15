Mükemmel sonuç için aylarını verdi... Peugeot 206'nın inanılmaz değişimi!

Eski eşyaların elden geçirilerek yenilenmesi, daima insanların ilgisini çekmiştir. Eski bir ev veya araba ile ne gibi tasarımlar yapıldığını birçok belgesel ve televizyon programından biliyoruz. Bu sefer de hurda denilebilecek bir otomobil, uzun süren yenileme çalışmalarının ardından hiç tanınamayacak bir otomobile dönüşüyor! Peugeot 206 sahibi adam aracını yenilemek istedi ve işe koyuldu. Önce boyasını kaldıran adamın yaptığı değişim göz kamaştırdı. İşte eski Peugeot otomobilin inanılmaz değişimi… (15 Ekim 2019)