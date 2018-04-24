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gizemi çözülüyor

Giriş Tarihi: 24.04.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 17:37
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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

İran'ın Rey şehrindeki Abdulazim Türbesi'nin genişletme çalışmaları sırasında İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olduğu iddia edilen mumya bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran İslam Konseyi Kültürel Miras ve Turizm Komitesi Başkanı Hasan Halilabadi, Tahran'ın güneyinde yer alan Rey'deki Abdulazim Türbesi'nin batı kısmındaki genişletme çalışmaları sırasında bir mumya bulunduğunu söyledi.

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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

Mumyanın İran'ın eski hükümdarlarından Şah Rıza'ya ait olabileceğini belirten Halilabadi, ilgili makamlar tarafından gerekli incelemenin yapılacağını aktardı.

İran'da 1925'te Pehlevi hanedanlığının temellerini atarak yönetimi ele alan Şah Rıza, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin İran'ı işgali sırasında sürgüne gönderildiği Güney Afrika'da 1944'te öldü. Şah Rıza'nın naaşı Mısır'da mumyalanarak uzun süre Kahire'deki Rıfai Camisi'nde saklandı. Mumya 1950'de İran'a getirildi ve Rey kentinde hazırlanan mozoleye törenle gömüldü. Şah Rıza'nın mozolesi, 1979 İran Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin onayıyla yıkıldı.

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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

Şah Rıza'nın mumyasının ortaya çıktığı iddiası tarihte ölülerin korunması için kullanılan yöntemleri gündeme getirdi. Dünya'da farklı kültürlerdeki insanların cenazelerini mumyalama yöntemleri...

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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürler hemen her ortamda ölülerini koruma yolu bulmuş. Polonyalı bilim insanları Eski Mısır mumyaları hakkında dünyanın en kapsamlı araştırmasını başlatacaklarını açıkladı. Varşova merkezli proje kapsamında 42 mumya incelenecek, eski çağlardaki hastalıklara, mesleklerine ve hatta solak olup olmadıklarına dair ipuçları araştırılacak.

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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

Mumyalar Mısır'la özdeşleşmiş olabilir; ancak aslında tüm dünyada farklı kültürler ölülerinin sağlam kalması için yaratıcı yollar bulmuşlar. İşte daha önce duymamış olabileceğiniz örnekler de dahil dünyadaki mumyalardan birkaçı ve yapay ölümsüzlük yolları.İrlanda cinli ve perili masallarıyla ünlü olabilir ama sisli topraklarında daha da tuhaf şeylerin gizlendiği anlaşılıyor: Bataklık mumyaları.

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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

Yüzlerce yıl önce İrlanda'nın bataklıklarına atılan ölüler, bu acımasız ortamda korunmuş. Bataklıklarda çok az oksijen oluyor, bu da cesetleri yiyen bakterilerin gelmesini engelleyerek yüzlerce yıl boyunca sağlam kalmalarına yol açmış.En son İrlanda bataklık mumyası 2011 yılında keşfedildi. En eski bataklık mumyası ise 4 bin yaşında, yani Mısır kralı Tutankhamun'dan 500 yıl daha yaşlı.Bedenlerinin binlerce yıl boyunca korunacağı akıllarına gelir miydi hiç?

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gizemi çözülüyor
Mumyaların gizemi çözülüyor

Şili'deki Chinchorro mumyaları dünyanın bilinçli yapılmış en eski mumyaları. Chinchorrolar, şimdiki güney Peru ve kuzey Şili sahillerinde 9 bin yıl önce yaşamış olan balıkçı bir halktı.En ünlü Chinchorro mezarlığı Şili'de bulunuyor. Arica ve Cobija kentleri arasındaki bu mezarlıkta "Siyah Mumyalar" olarak bilinen insan cesetleri binlerce yıl boyunca saklı kalmış. Siyah Mumyalar'a isimleri, bedenlerini kaplayan demir benzeri siyah manganez metali nedeniyle verilmiş

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