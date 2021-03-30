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'taki bu keşiften bahsetmedi! 'de beyaz kule bulundu!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi , Ingenuity isimli helikopterinin ilk uçuşu için geri sayıma başladı. Eğer bir terslik olmazsa, Ingenuity, 1 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Oldukça hafif yapıda olan helikopter, Mars'ın atmosferinde uçacak şekilde tasarlandı. Ingenuity'nin uçuş yapmak dışında başka bir görevi de bulunmuyor. Bir yandan gündemde bu konu konuşulurken, diğer yandan . Waring, Mars ve NASA hakkında yeni bir iddiada bulundu. Waring, Mars'ta beyaz renkli bir kule olduğunu, ancak NASA'nın her zamanki gibi bu durum hakkında sessiz kaldığını belirtti. İşte Waring'in söz konusu iddiası ve paylaştığı kanıtlar...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 12:00
NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere yeni keşif aracı Perseverance'ta Ingenuity isimli özel bir helikopter bulunuyor. Bu helikopter ilk uçuşunu 1 Nisan'da gerçekleştirecek. Böylece insan yapımı bir araç, ilk defa Dünya dışı başka bir gezegende uçacak. Bunun hazırlıklar tam hızıyla sürüyor. NASA daha önce yaptığı açıklamada, Ingenuity'nin sadece uçuş için geliştirildiğini ve başka bir görevi olmadığını söyledi. NASA, helikopter sayesinde atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlamak istiyor.

NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bu konuya yoğunlaşmışken, hakkındaki dudak uçuklatan iddiaların arasına yenileri katılıyor. Ünlü komplo teorisyeni . Waring kısa süre önce yeni bir iddia ortaya attı ve Mars'ta beyaz renkli bir kule bulduğunu söyledi.

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NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

Gigapan'daki bir fotoğrafı detaylı şekilde incelediğini belirten Waring, fotoğrafın uzak bir noktasında yaklaşık iki metre yükseliğinde beyaz bir kule bulduğunu söyledi. Waring'e göre bu kule, 'ta yaşayan hayvanların yuvası.

NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

Ünlü komplo üstadı yaptığı açıklamada, "'nın 'ta böyle bir şeyden söz ettiğini duymanız, aslında duyamazsınız da. Arka planda yer alan beyaz kule var. Pek belli olmuyor, dikkatli bakınca fark ediliyor. Her şeyden önce beyaz renkli olması onu öne çıkartıyor.

NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

Bazı insanlar beyaz kulenin bir yansıma olduğunu söyleyecek, ama bu çok saçma. Yakınındaki kayaların hepsine baktığınızda yansımaya neden olabilecek bir şey yok. Bu beyaz kulenin bir yuva olduğunu düşünüyorum. Termitlerin yuvaları gibi düşünün. Belki daha büyük bir canlının yuvası olabilir. Geçtiğimiz haftalarda buna benzer bir oluşum daha bulmuştum. Mantar benzeri bir canlı olmasından da şüpheleniyorum" dedi.

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