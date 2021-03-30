NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

NASA, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere yeni keşif aracı Perseverance'ta Ingenuity isimli özel bir helikopter bulunuyor. Bu helikopter ilk uçuşunu 1 Nisan'da gerçekleştirecek. Böylece insan yapımı bir araç, ilk defa Dünya dışı başka bir gezegende uçacak. Bunun hazırlıklar tam hızıyla sürüyor. NASA daha önce yaptığı açıklamada, Ingenuity'nin sadece uçuş için geliştirildiğini ve başka bir görevi olmadığını söyledi. NASA, helikopter sayesinde Mars atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlamak istiyor.