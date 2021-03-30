NASA Mars'taki bu keşiften bahsetmedi! Kızıl Gezegen'de beyaz kule bulundu!

Bazı insanlar beyaz kulenin bir yansıma olduğunu söyleyecek, ama bu çok saçma. Yakınındaki kayaların hepsine baktığınızda yansımaya neden olabilecek bir şey yok. Bu beyaz kulenin bir yuva olduğunu düşünüyorum. Termitlerin yuvaları gibi düşünün. Belki daha büyük bir canlının yuvası olabilir. Geçtiğimiz haftalarda buna benzer bir oluşum daha bulmuştum. Mantar benzeri bir canlı olmasından da şüpheleniyorum" dedi.