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Haberler Galeri NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 16:55

resmen duyurdu! 'tan beklenen haber geldi!

bilindiği üzere insanlık tarihine geçecek bir olay için son hazırlıklarını yapıyor. Eğer herhangi bir terslik olmazsa Ingenuity, 11 Nisan tarihinde 'ta ilk uçuşunu yapacak. Böylece dışında başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. 'dan beklenen haber de geldi. İlk uçuştan önce Ingenuity'nin pervaneleri çalıştırıldı. İşte Ingenuity hakındaki tüm detaylar...

NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

, Ingenuity'nin ilk uçuşu için son kontrolleri ve hazırlıkları yapıyor. NASA konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı ve Ingenuity'nin pervanelerinin çalıştırdı. Uzay dairesinden yapılan açıklamaya göre Ingenuity'nin pervaneleri 50 RPM hızında döndü ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

Perseverance'ın macerasına eşlik eden küçük arkadaşı Ingenuity'nin uçuş yapmak dışında bir görevi yok. , helikopter sayesinde Mars atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlayacak.

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NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

Üzerinde bir kamera yer alan helikopter, uçtuğu alanları da fotoğraflayacak.

NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

Ingenuity ilk uçuşunu 8 Nisan'da gerçekleştirecekti, fakat bu uçuş 11 Nisan'a ertelendi. daha önce yaptığı açıklamada, "Kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler 'ya 12 Nisan'da ulaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

Oldukça hafif yapıda olan helikopter atmosferinde uçacak özelliklerde. Mars gezegeninin atmosferi, atmosferinin yüzde 1'i gibi bir yoğunluğa sahip. Bu yüzden de helikopterin pervaneleri normal bir helikopterden 10 kat daha hızlı hareket ediyor.

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