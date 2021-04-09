NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!

NASA, Ingenuity'nin ilk uçuşu için son kontrolleri ve hazırlıkları yapıyor. NASA konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı ve Ingenuity'nin pervanelerinin çalıştırdı. Uzay dairesinden yapılan açıklamaya göre Ingenuity'nin pervaneleri 50 RPM hızında döndü ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.