Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:38Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 16:55
NASA resmen duyurdu! Mars'tan beklenen haber geldi!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bilindiği üzere insanlık tarihine geçecek bir olay için son hazırlıklarını yapıyor. Eğer herhangi bir terslik olmazsa Ingenuity, 11 Nisan tarihinde Mars'ta ilk uçuşunu yapacak. Böylece Dünya dışında başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. NASA'dan beklenen haber de geldi. İlk uçuştan önce Ingenuity'nin pervaneleri çalıştırıldı. İşte Ingenuity hakındaki tüm detaylar...