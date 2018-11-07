NASA son kareleri paylaştı

NASA ve ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği yeni fotoğrafları paylaştı. Dünya'dan 355 km uzaklıkta yörüngede hareket eden istasyondan, son derece nadir görülen bir fenomen de görüntülendi. Atmosferin turuncu renkte görünmesine sebep olan fenomen, atmosferdeki moleküllerin Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonla tepkimeye girmesi sonucu oluşuyor. Sıra dışı turuncu renk fenomeni atmosferin 80 ila 640 km arasında gerçekleşiyor. NASA, bu fenomeni incelemek için yakın zamanda Ionospheric Connection Explorer adı verilen bir görevi de hayata geçirmeyi planlıyor. Astronotlar tarafından çekilen fotoğraflar arasında 5'inci kategori Trami Tayfunu'nun uzaydan görüntüleri de yer alıyor.