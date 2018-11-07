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son kareleri paylaştı

Giriş Tarihi: 07.11.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 15:21
NASA son kareleri paylaştı

ve ESA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği yeni fotoğrafları paylaştı.

NASA son kareleri paylaştı

Dünya'dan 355 km uzaklıkta yörüngede hareket eden istasyondan, son derece nadir görülen bir fenomen de görüntülendi.

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NASA son kareleri paylaştı

Atmosferin turuncu renkte görünmesine sebep olan fenomen,

NASA son kareleri paylaştı

atmosferdeki moleküllerin Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonla tepkimeye girmesi sonucu oluşuyor.

NASA son kareleri paylaştı

Sıra dışı turuncu renk fenomeni atmosferin 80 ila 640 km arasında gerçekleşiyor.

NASA son kareleri paylaştı

, bu fenomeni incelemek için yakın zamanda Ionospheric Connection Explorer adı verilen bir görevi de hayata geçirmeyi planlıyor.

NASA son kareleri paylaştı

Astronotlar tarafından çekilen fotoğraflar arasında 5'inci kategori Trami Tayfunu'nun uzaydan görüntüleri de yer alıyor.

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