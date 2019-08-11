NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

NASA, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son karede gezegenimizin yaklaşık 400 kilometre mesafeden nasıl göründüğünü paylaştı. Fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.



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