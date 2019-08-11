Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 15:05
NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti.

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

ScienceDaily'nin haberine göre, 'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta "GJ 357 d" adı verilen bir süper gezegen keşfetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi.

NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'
NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif! 'O gezegende...'

, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son karede gezegenimizin yaklaşık 400 kilometre mesafeden nasıl göründüğünü paylaştı. Fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

Durun, daha bitmedi! Şimdi sırada İstanbul var!

BİZE ULAŞIN