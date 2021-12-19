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Haberler Galeri NASA'dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:23

NASA'dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ülkemizin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü paylaşarak yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi. Gölün bazı mevsimlerde tamamen kuruduğuna dikkat çeken NASA, kuraklığa vurgu yaptı.

NASA’dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ekosistem canlıları tarafından çok sevilen ve flamingoların uğrak yeri olan bir göldü.

NASA’dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

Tuz Gölü Ankara'nın yaklaşık 150 kilometre güneydoğusunda ve Orta Anadolu platosunda yer alıyor. Kuzey Toroslar'dan doğup Konya Ovası'ndan geçen yer altı suları ile beslenen gölde iki ana akarsu geçişi var.

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NASA’dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

Göl, mineral bakımından oldukça zengin, aynı zamanda yıl içindeki değişimleri de görsel bir şölen sunuyor.

NASA’dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

Ancak ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA'nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler acı gerçeği ortaya koydu. Suyun yıllar içindeki değişiminin paylaşıldığı görselde bazı mevsimlerde gölün neredeyse tamamen kuruduğuna dikkat çekildi.

NASA’dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

Ege Üniversitesi'nin eski akademisyenleri, Tuz Gölü'nün son yıllarda nasıl değiştiğini göstermek için iklimsel koşulları izlemeye başladılar. 1985-2016 yılları arasında her Ağustos ayında elde edilen görütünlerde yapılan sınıflama da kuraklığı gözler önüne serdi.

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