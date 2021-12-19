NASA’dan endişelendiren Tuz Gölü paylaşımı

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ekosistem canlıları tarafından çok sevilen ve flamingoların uğrak yeri olan bir göldü. Tuz Gölü Ankara'nın yaklaşık 150 kilometre güneydoğusunda ve Orta Anadolu platosunda yer alıyor. Kuzey Toroslar'dan doğup Konya Ovası'ndan geçen yer altı suları ile beslenen gölde iki ana akarsu geçişi var. Göl, mineral bakımından oldukça zengin, aynı zamanda yıl içindeki değişimleri de görsel bir şölen sunuyor. Ancak ABD Havacılık ve Uzay İdaresi NASA'nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler acı gerçeği ortaya koydu. Suyun yıllar içindeki değişiminin paylaşıldığı görselde bazı mevsimlerde gölün neredeyse tamamen kuruduğuna dikkat çekildi. Ege Üniversitesi'nin eski akademisyenleri, Tuz Gölü'nün son yıllarda nasıl değiştiğini göstermek için iklimsel koşulları izlemeye başladılar. 1985-2016 yılları arasında her Ağustos ayında elde edilen görütünlerde yapılan sınıflama da kuraklığı gözler önüne serdi. Kuraklığın sebebi ise gölü besleyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının aşırı kullanımı. Tarım için sulama ve baraj yapımı bu duruma neden oluyor. Araştırma gölün geleceğinin aşırı belirsiz olduğunu da ortaya koydu. Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre ise, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası, küresel ortama kıyasla şimdiden daha yoğun kuraklıklara neden oluyor. Bunun nedeni ise sanayi öncesi dönemde bölgenin fazlaca ısınmış olması.