NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

ABD'nin uzay programı çalışmalarını yürüten NASA'dan yerküreyi ve üzerindeki tüm canlıların hayatını tehdit eden göktaşı (meteor) ile ilgili açıklama yapıldı. Dünyaya meteor mu çarpacak? Sorusuna ilişkin NASA tarafından açıklama getirildi ve bir de tarih verildi. İşte korkutan meteor gelişmesine ilişkin tüm ayrıntılar…