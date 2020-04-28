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NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?
NASA veya diğer adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin bir süreden beridir takipte olduğu meteor (göktaşı) var. Bu gök cismiyle ilgili araştırmalar yapılıyordu. NASA'dan meteor hakkında açıklama geldi. Oldukça hızlı ve büyük olduğu tespit edilen göktaşının dünyaya zarar verip vermeyeceği merak ediliyordu. İşte korkutan o konuya ilişkin NASA açıklamasından satır başları…
Giriş Tarihi: 28.04.2020
12:41
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
12:46
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