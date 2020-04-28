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'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

veya diğer adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi'nin bir süreden beridir takipte olduğu meteor (göktaşı) var. Bu gök cismiyle ilgili araştırmalar yapılıyordu. NASA'dan meteor hakkında açıklama geldi. Oldukça hızlı ve büyük olduğu tespit edilen göktaşının dünyaya zarar verip vermeyeceği merak ediliyordu. İşte korkutan o konuya ilişkin NASA açıklamasından satır başları…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:46
NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

ABD'nin programı çalışmalarını yürüten 'dan yerküreyi ve üzerindeki tüm canlıların hayatını tehdit eden göktaşı (meteor) ile ilgili açıklama yapıldı. Dünyaya meteor mu çarpacak? Sorusuna ilişkin NASA tarafından açıklama getirildi ve bir de tarih verildi. İşte korkutan meteor gelişmesine ilişkin tüm ayrıntılar…

NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

Amerikan ve Havacılık Ajansı () dünyayı tehdit eden meteor hakkında bazı detaylar verdi...

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NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

Meteorun dünyaya çok yakın bir seyir içerisinde olduğunu duyuran , nisan ayında meteorun daha da yakın bir seyir içerisinde olacağını ifade etti...

NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen meteorun 4,1 km genişliğinde olduğu kaydedildi...

NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodunu verdi...

NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

Bu büyüklükteki bir cismin dünyaya çarpması halinde dünya üzerinde insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını açıklayan bilim insanları, 1 km genişliğindeki bir meteorun bile küresel düzeyde insanlığın sonunu getirebileceğini ifade ediyor...

NASA'dan flaş açıklama! 29 Nisan'da Dünya'ya meteor mu çarpacak?

Saniyede 8,7 km, saatte 31 bin 320 km hızla yol alan meteorun dünyaya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleştirecek...

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