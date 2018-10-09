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’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

Giriş Tarihi: 09.10.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 16:15
NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

'nın son paylaşımları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı...

NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi () Ay görevine ait 10 bin fotoğraf paylaştı.

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NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

, neredeyse 50 senedir dillendirilen "ABD Ay'a ayak basmadı" komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulundu.

NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

, Ay'a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11'e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.

NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

NASA’dan komplo teorilerini susturacak paylaşım

Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.

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