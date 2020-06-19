Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

tarafından dünyayla paylaşılan bir harita korkutucu bir gerçeği gözler önüne serdi. Dünya adeta kızarıyor! Dünyamızın iklimi her geçen yıl daha anormal bir hal alıyor. Türkiye ve dünyamızı olumsuz şekilde etkilemekte. Küresel ısınma nedeniyle dünya haritasının değişme ihtimali var. NASA'nın yayınladığı sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici. Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırılmıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 18:56
NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

'nın yayınladığı sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici.

NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

Alaska'da altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.

NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

Diğer yandan aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

NASA'dan korkutan paylaşım! İşte dünyayı bekleyen büyük tehlike... Dünya haritası değişebilir!

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

SON DAKİKA