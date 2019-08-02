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'dan yeni keşif! Yaşama uygun ...

Amerikan Havacılık ve Ajansı (), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip keşfetti.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 09:38
NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

Amerikan Havacılık ve Ajansı (), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip keşfetti.

NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

ScienceDaily'nin haberine göre, 'nın öte keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta "GJ 357 d" adı verilen bir süper gezegen keşfetti.

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NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.

NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi.

NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son karede gezegenimizin yaklaşık 400 kilometre mesafeden nasıl göründüğünü paylaştı. Fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

Durun, daha bitmedi! Şimdi sırada İstanbul var!

NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

Bu görüntü İstanbul'dan... Takvimler 1984 yılını gösteriyor!

NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

2018 yılına geldiğimizde ise İstanbul'un son durumu bu... Yani 100 yıllık bir süreye bile gerek yok İstanbul'daki değişimi resmetmek için! Durun, daha bitmedi...

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