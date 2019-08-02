NASA'dan yeni keşif! Yaşama uygun gezegen...

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzak bir güneş sisteminde yaşam için uygun koşullara sahip gezegen keşfetti. ScienceDaily'nin haberine göre, NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS, Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta 'GJ 357 d' adı verilen bir süper gezegen keşfetti. GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi. Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, 'Goldilocks' olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi. NASA, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son karede gezegenimizin yaklaşık 400 kilometre mesafeden nasıl göründüğünü paylaştı. Fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor. Bu görüntü İstanbul'dan... Takvimler 1984 yılını gösteriyor! 2018 yılına geldiğimizde ise İstanbul'un son durumu bu... Yani 100 yıllık bir süreye bile gerek yok İstanbul'daki değişimi resmetmek için! Durun, daha bitmedi...