NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

Son günlerde NASA'nın adını Perseverance ve Ingenuity'le birlikte sıklıkla duyuyoruz. Bunun en büyük nedeni tabii ki Ingenuity'nin Mars'ta uçmaya hazırlanması. Aslında ilk uçuş 8 Nisan'da gerçekleşecekti, fakat NASA helikopterin uçuşunu 11 Nisan Pazar gününe erteledi.
NASA yaptığı paylaşımlarla hem Ingenuity'nin durumunu, hem de Mars'ta neler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak yeni paylaşılan bir kare oldukça dikkat çekti ve heyecan dalgasına yol açtı. Söz konusu karede Mars'ta gökkuşağı görülüyor. Tabii ki bu fotoğraf sonrasında ilginç yorumlar yapıldı ve iddialar ortaya atıldı.