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Haberler Galeri NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:45

'nın fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

, helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu için geriye sayıma başladı. Eğer herhangi bir terslik olmazsa, Ingenuity, 11 Nisan'da Mars yüzeyinde uçacak. bir yandan uçuş için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan 'den paylaşımlara da hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan NASA'nın paylaştığı yeni kare oldukça dikkat çekti. Perseverance, Mars'ta gökkuşağı yakaladı. Bu durum sosyal medyada ilginç iddialara neden oldu, fakat NASA konuyla ilgili bakın ne dedi...

NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

Son günlerde 'nın adını Perseverance ve Ingenuity'le birlikte sıklıkla duyuyoruz. Bunun en büyük nedeni tabii ki Ingenuity'nin 'ta uçmaya hazırlanması. Aslında ilk uçuş 8 Nisan'da gerçekleşecekti, fakat NASA helikopterin uçuşunu 11 Nisan Pazar gününe erteledi.

NASA yaptığı paylaşımlarla hem Ingenuity'nin durumunu, hem de Mars'ta neler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak yeni paylaşılan bir kare oldukça dikkat çekti ve heyecan dalgasına yol açtı. Söz konusu karede Mars'ta gökkuşağı görülüyor. Tabii ki bu fotoğraf sonrasında ilginç yorumlar yapıldı ve iddialar ortaya atıldı.

NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

Bazı komplo teorisyenleri 'nın 'a gitmediğini ve aracın aslında Dünya'da bir yerde olduğunu öne sürerken, başka bir grup ise gökkuşağının yaşanabilir bir atmosferin kanıtı olduğunu ve Mars'ta uzaylıların yaşadığını belirtti. Çılgın iddialar arka arkaya sıralandı. Fakat işin gerçeği ise bambaşka.

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NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

Aslında söz konusu gökkuşağının göründüğü kare Perseverance'ın resmi Twitter sayfasında bir açıklamayla birlikte paylaşıldı. Açıklamaya göre lensteki ışık yansımasından dolayı gökkuşağı varmış gibi görünüyor. Açıklama tam olarak şu şekilde:

"'ta gökkuşağı oluşabilir mi? Bu soru sıklıkla soruldu. Cevap ise hayır, Mars'ta gökkuşağının olması mümkün değil. Gökkuşağı, su damlacıklarından yansıyan ışık tarafından oluşturulur. Ancak Mars'ta bunun için yeterli sıvı su yok ve burası sıvı su için çok soğuk bir yer. Lensteki ışık yansıması nedeniyle Mars'ta sanki gökkuşağı varmış gibi görünüyor"

NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!
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NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!
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