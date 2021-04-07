NASA'nın Mars fotoğrafı şaşkına çevirdi! Perseverance'tan gelen karede gökkuşağı görünüyor!

Aslında söz konusu gökkuşağının göründüğü kare Perseverance'ın resmi Twitter sayfasında bir açıklamayla birlikte paylaşıldı. Açıklamaya göre lensteki ışık yansımasından dolayı gökkuşağı varmış gibi görünüyor. Açıklama tam olarak şu şekilde:

"Mars'ta gökkuşağı oluşabilir mi? Bu soru sıklıkla soruldu. Cevap ise hayır, Mars'ta gökkuşağının olması mümkün değil. Gökkuşağı, su damlacıklarından yansıyan ışık tarafından oluşturulur. Ancak Mars'ta bunun için yeterli sıvı su yok ve burası sıvı su için çok soğuk bir yer. Lensteki ışık yansıması nedeniyle Mars'ta sanki gökkuşağı varmış gibi görünüyor"