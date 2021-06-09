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Haberler Galeri NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 16:54

'nın helikopteri planları değiştirdi! 'de daha önce gidilmemiş olan...

, 'taki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere Perseverance'la birlikte Mars'a Ingenuity isimli helikopter gönderilmişti. Ingenuity daha önce başarılı şekilde uçurulmuştu. , Ingenuity'nin 7. uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdiğini ve daha önce gidilmeyen bir lokasyona uçup, indiğini belirtti. Bu durum Mars planlarında değişikliğe neden oldu.

NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...

'nın keşif aracı Perseverance geçtiğimiz şubat ayında Jezero Krateri'ne iniş yaptı ve yhaşamın izlerini araştırmaya başladı. Bununla birlikte Perseverance'ta bir ilke imza atıldı ve araçla birlikte Ingenuity isimli helikopter de 'e gitti. En başta Ingenuity'nin uçuşu bazı sorunlardan dolayı ertelenmişti, fakat helikopteri yüzleri kara çıkarmadı ve başarılı şekilde uçmayı başardı. NASA, Ingenuity'nin yeni bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu uçuş kapsamında daha önce uçulmamış olan bir lokasyona gidilip, buraya sağlıklı bir iniş yapıldığını açıkladı. NASA, uçuşun ne zaman gerçekleştirildiğini söylemedi.

NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...

'ta uçan ilk mini helikopter ya da drone olarak kayıtlara geçen Ingenuity, bu kez Perseverance'ın bulunduğu yerin güneyine doğru uçtu. Mars'ı keşfetmeye devam eden uzay aracından yaklaşık 100 metre uzaklaşan helikopter, daha sonra bu lokasyona başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, 'nın Mars'taki planlarının istemsizce değişmesine yol açtı.

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NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...

, Ingenuity'nin gelişim sürecinde bu uzay helikopterinin en fazla 5 kez uçabileceğine inanıyordu. Mühendislere göre beşinci uçuş tamamlanamayabileceği gibi, tamamlandığı takdirde bir daha uçuş yapamama durumu da söz konusu olabilirdi. Ancak pratikte, bu durum pek de öyle olmadı.

NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...

Ingenuity, geçtiğimiz günlerde yaptığı uçuşla toplamda 7 kez havalanmış ve güvenli bir şekilde iniş yapmış oldu. Yani , 'taki mini helikopteriyle büyük bir kumar oynadı ve bu kumarı kazanmış durumda.

NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...

, Ingenuity'nin gelişim sürecinde bu uzay helikopterinin en fazla 5 kez uçabileceğine inanıyordu. Mühendislere göre beşinci uçuş tamamlanamayabileceği gibi, tamamlandığı takdirde bir daha uçuş yapamama durumu da söz konusu olabilirdi. Ancak pratikte, bu durum pek de öyle olmadı.

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