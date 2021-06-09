NASA'nın Mars helikopteri planları değiştirdi! Kızıl Gezegen'de daha önce gidilmemiş olan...

NASA'nın keşif aracı Perseverance geçtiğimiz şubat ayında Jezero Krateri'ne iniş yaptı ve yhaşamın izlerini araştırmaya başladı. Bununla birlikte Perseverance'ta bir ilke imza atıldı ve araçla birlikte Ingenuity isimli helikopter de Kızıl Gezegen'e gitti. En başta Ingenuity'nin uçuşu bazı sorunlardan dolayı ertelenmişti, fakat Mars helikopteri yüzleri kara çıkarmadı ve başarılı şekilde uçmayı başardı. NASA, Ingenuity'nin yeni bir uçuş gerçekleştirdiği ve bu uçuş kapsamında daha önce uçulmamış olan bir lokasyona gidilip, buraya sağlıklı bir iniş yapıldığını açıkladı. NASA, uçuşun ne zaman gerçekleştirildiğini söylemedi.