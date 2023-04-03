Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:55
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
09:57
'NATO, Türkiye'ye muhtaç!' ABD'li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar
NATO'nun ABD'den sonra en büyük ordusuna sahip olan ülkesi Türkiye, bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmış, Türkiye olumlu gelişmelerin ardından Finlandiya'ya yeşil ışık yakarken İsveç'i beklemede bırakmıştı. Bu gelişmeden rahatsızlığını dile getiren Politico, hazımsızlığını yazdı...