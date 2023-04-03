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Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:57

'NATO, Türkiye'ye muhtaç!' ABD'li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar

NATO'nun ABD'den sonra en büyük ordusuna sahip olan ülkesi Türkiye, bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmış, Türkiye olumlu gelişmelerin ardından Finlandiya'ya yeşil ışık yakarken İsveç'i beklemede bırakmıştı. Bu gelişmeden rahatsızlığını dile getiren Politico, hazımsızlığını yazdı...

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’NATO, Türkiye’ye muhtaç!’ ABD’li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına izin veren Türkiye'nin İsveç konusunda taviz vermemesinden şikayetçi olan ABD'li Politico dergisi 'Türkiye NATO'nun ihtiyaç duyduğu bir baş ağrısındır' ifadesini kullandı.

’NATO, Türkiye’ye muhtaç!’ ABD’li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar

Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemlerini satın almasının ardındaki gerçeklerin görmezden gelindiği haberde, ABD'nin desteklediği (PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan) YPG'ye yönelik operasyonlardan duyulan rahatsızlık dile getirlidi.

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’NATO, Türkiye’ye muhtaç!’ ABD’li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar

NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU

NATO ve Türkiye'nin karşılıklı çıkar evliliğine kilitlendiği ifade edilen haberde, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu vurgulandı.

’NATO, Türkiye’ye muhtaç!’ ABD’li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar

Dergi, ittifak misyonlarında Türkiye'nin aktif olarak rol aldığı ve kritik olarak Karadeniz ve Akdeniz arasında ana jeopolitik konuma sahip olduğuna dikkat çekilirken Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rol oynamasının önemine vurgu yapıldı.

’NATO, Türkiye’ye muhtaç!’ ABD’li dergi Türkiye hazımsızlığını yazdı: Taviz vermiyorlar

Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye sürdürdüğü ve arabuluculuk politikasına da dikkat çekildi.

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