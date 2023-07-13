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Haberler Galeri NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri
Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:22

NATO Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dünya medyasının gözü Türkiye'nin diplomatik kazanımlarında. İngiliz medyası "Erdoğan ülkesi için akıllı savaşıyor" derken Almanlar "NATO'nun yeni güçlü lideri Erdoğan" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi’ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsveç'in üyelik süreci ve Çin'in artan etkisinin gölgesinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye'nin başarılı diplomasisi adeta damga vurdu. Dünya medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve boyunca yürüttüğü başarılı diplomasiye ve Ankara'nın kazanımlarına dikkat çekti.

NATO Zirvesi’ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

ABD / Business Insider: Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği yazıldı. F-16'ların yanı sıra Ankara'nın İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna vurgu yapıldı.

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NATO Zirvesi’ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

İngiltere / Guardian: Analiz yazısında "Erdoğan, Türkiye'nin çıkarları için akıllıca dövüşüyor" ifadesi kullanıldı. Analizde ayrıca "Erdoğan'ın müzakere yöntemlerini takip eden herkes, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir koz ustası olduğunu ve son hamlesini yapmadan önce muhatabının en zayıf anını beklediğini bilir" denildi ve Türkiye'nin F-16, terörle mücadele ve son anda AB ile vizesiz seyahati ilerlettiği kaydedildi.

NATO Zirvesi’ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

Almanya / Bild: NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü vurgulanırken, "Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı", "Biden'dan sonra en güçlü lider" ifadelerine yer verildi.

NATO Zirvesi’ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

Katar / Al Jazeera: "Ankara, ABD'den F-16 satın almaktan Avrupa'nın Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmeye kadar uzanan kilit koşullarda destek aldıktan sonra Stockholm'ün hedefini destekliyor" denildi.

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