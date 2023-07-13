NATO Zirvesi’ne Türkiye damga vurdu: Küresel siyasetin yeni güçlü lideri

İngiltere / Guardian: Analiz yazısında "Erdoğan, Türkiye'nin çıkarları için akıllıca dövüşüyor" ifadesi kullanıldı. Analizde ayrıca "Erdoğan'ın müzakere yöntemlerini takip eden herkes, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir koz ustası olduğunu ve son hamlesini yapmadan önce muhatabının en zayıf anını beklediğini bilir" denildi ve Türkiye'nin F-16, terörle mücadele ve son anda AB ile vizesiz seyahati ilerlettiği kaydedildi.