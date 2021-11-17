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Haberler Galeri Nazi UFO'ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:34

Nazi UFO'ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

Komplo teorisyenleri Nazilerin doğaüstü güçler, alternatif teknolojiler ve daha birçok ilgi çekici konu üstünde çalıştığını iddia ediyor. Bu iddialar arasında uzay gemileri bulunuyor. Teorisyenlere göre Naziler birden fazla farklı uzay gemisi projesi geliştirdi. Hatta geliştirilen bu gemilerden bazılarının (UFO'ya benzer olanları var) Antarktika, Güney Amerika ve Amerika'da gizli yeraltı üslerinde olduğu ileri sürülüyor. Rusya'da Nazi UFO'larının iniş pisti olduğu iddia edilen ilginç yapılar keşfedildi. Bu yapılara ait görüntüler ve söylenen hikayeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Nazi UFO’ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

Şu zamana kadar Nazi UFO'larına ait olduğu iddia edilen bazı şematik planlar ve fotoğraflar ortaya çıktı, hatta birkaç prototipin yapıldığı da söylendi. Dedikodulara göre Nazilerin çoğu UFO denemesi başarısız olmuş, savaşın sonlarına doğru son model bir prototipi uçurmayı başarmışlar. Ancak savaşın kaybedilmesine yakın olduğundan diğer ülkeler prototipi ele geçirmesin diye imha etmişler. Bunun gibi daha birçok söylenti hikaye var. Ne kadarı doğru bilinmez.

Nazi UFO’ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

60 yıldan daha eski olan bu ilginç halka yapılar, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından inşa edilmiş. Murmansk kentinde Liinakhamari köyü yakınlarında bulunuyorlar. Halka yapılarla alakalı ilginç hikayeler var. Topçu atışı için yapıldıklarını belirtenler var. Ancak asıl ilgi çekici hikaye ise UFO'larla alakalı.

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Nazi UFO’ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

Bu yapıların Nazilere ait UFO'ların iniş pisti olduğu iddia ediliyor. Dilden dile dolanan hikayelerde garip ışıkların bu alana indiği ve kalktığı söyleniyor. Mesela hikayelerden birinde Nazi simgeli yuvarlak metal bir cismin hızlıca halkaların birinin üstünden kalktığı ileri sürülüyor.

Nazi UFO’ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

İlk halka ve ikinci halka su içinde. İki halkanın deniz seviyesinde yer alması ise garip şekilde karşılanıyor. Rivayetlerde suyun UFO'ların motorundan gelen sıcaklığı engellediği söyleniyor.

Nazi UFO’ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

Üçüncü halka ise en ilginç olanı. Diğerleri gibi tamamen su altında değil, içinde belirli miktarda su bulunuyor. Beton kalitesi ise ilk gün gibi sapasağlam.

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