Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:28Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:34
Nazi UFO'ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi
Komplo teorisyenleri Nazilerin doğaüstü güçler, alternatif teknolojiler ve daha birçok ilgi çekici konu üstünde çalıştığını iddia ediyor. Bu iddialar arasında uzay gemileri bulunuyor. Teorisyenlere göre Naziler birden fazla farklı uzay gemisi projesi geliştirdi. Hatta geliştirilen bu gemilerden bazılarının (UFO'ya benzer olanları var) Antarktika, Güney Amerika ve Amerika'da gizli yeraltı üslerinde olduğu ileri sürülüyor. Rusya'da Nazi UFO'larının iniş pisti olduğu iddia edilen ilginç yapılar keşfedildi. Bu yapılara ait görüntüler ve söylenen hikayeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.