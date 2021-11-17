Nazi UFO’ları gerçek olabilir mi? Bulunan yapılar şaşkına çevirdi

Şu zamana kadar Nazi UFO'larına ait olduğu iddia edilen bazı şematik planlar ve fotoğraflar ortaya çıktı, hatta birkaç prototipin yapıldığı da söylendi. Dedikodulara göre Nazilerin çoğu UFO denemesi başarısız olmuş, savaşın sonlarına doğru son model bir prototipi uçurmayı başarmışlar. Ancak savaşın kaybedilmesine yakın olduğundan diğer ülkeler prototipi ele geçirmesin diye imha etmişler. Bunun gibi daha birçok söylenti hikaye var. Ne kadarı doğru bilinmez.