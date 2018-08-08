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Nefes kesen av!

Giriş Tarihi: 08.08.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 11:08
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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

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Nefes kesen av!
Nefes kesen av!

Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

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