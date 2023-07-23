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Haberler Galeri Netanyahu'ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi
Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 13:48

Netanyahu'ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret, kalp pili takılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

AJANSLAR
Netanyahu’ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi.

Netanyahu’ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

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Netanyahu’ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

Netanyahu’ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

Netanyahu’ya sağlık sorunu engeli! Kritik Türkiye ziyareti ertelendi

Öte yandan 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi.

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