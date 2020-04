New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

Koronavirüs salgının en ağır şekilde hissedildiği ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'nin Koronavirüs merkezi ise New York. Öte yandan New York'ta düzenlenen bir cenaze törenindeki görüntüler şoke etti! ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. İzdahama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine New York Belediye Başkanı New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio" Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...