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Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

salgının en ağır şekilde hissedildiği ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD'nin Koronavirüs merkezi ise . Öte yandan New York'ta düzenlenen bir cenaze törenindeki görüntüler şoke etti! ABD'nin New York şehrinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi. İzdahama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine New York Belediye Başkanı New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio" Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 14:51
New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

ABD'nin şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

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New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

"ACINIZI ANLIYORUM AMA, SIFIR TOLERANS"

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Williamsburg'de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı.

New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum.

New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi.

New York Belediye Başkanından cenaze töreni tepkisi: Kabul edilemez!

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin önüne geçilemiyor. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 266'ya, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 35 bin 765'e yükseldi.

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