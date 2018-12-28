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'ta esrarengiz paniğe yol açtı!

Giriş Tarihi: 28.12.2018 07:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 08:04
New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

ABD'nin en büyük kentlerinden semalarında akşam saatlerinde görülen , bölge sakinlerinde paniğe yol açtı.

New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

Polis Departmanı, ışığın bir elektrik dağıtım tesisindeki trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığını duyurdu

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New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

ABD'nin en büyük kentlerinden semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir belirdi.

New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.

New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe yol açtı!

Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

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