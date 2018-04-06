Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

1990'ların başında Nijerya'da suç oranı hızla artıyordu ve ciddi güvenlik sorunları vardı. İnsanlar hava karardıktan sonra sokağa çıkmaya korktuğu için filmleri evde videodan izliyorlardı. Ama Batı veya Hint filmlerini. Bu filmler de Afrikalılara pek bir şey anlatmıyordu.