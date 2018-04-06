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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

Giriş Tarihi: 06.04.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 14:30
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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

Nijerya film endüstrisinin Hollywood ve Bollywood'dan sonra dünyada 3. sırada olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizlere Hollywood stüdyolarını aratmayacak müthiş makyaj çalışmaları. Nollywood'a hoşgeldiniz...

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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

"Nollywood" tamamen batılı gazeteciler tarafından yaratılmış, sansasyonel bir kod isim. İlk kez 2002'de yazarı Matt Steinglass tarafından kullanıldı. Ama kısa sürede tuttu. Nijeryalılar bile sinemalarına Nollywood demeye başladı.

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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

Kelime insanda Hollywood taklidi bir şey hissi uyandırıyor. Oysa Nollywood'un Hollywood'la uzaktan yakından alakası yok.

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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

1990'ların başında Nijerya'da suç oranı hızla artıyordu ve ciddi güvenlik sorunları vardı. İnsanlar hava karardıktan sonra sokağa çıkmaya korktuğu için filmleri evde videodan izliyorlardı. Ama Batı veya Hint filmlerini. Bu filmler de Afrikalılara pek bir şey anlatmıyordu.

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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları

Bugün Nijerya'da yılda 500 ila 1000 film çekiliyor. Ülkede tek bir film stüdyosu var: Kalabar Tinapa'daki Tinapa Stüdyosu. Ama filmlerin büyük bir bölümü stüdyoda değil, ülkenin dört bir yanında dışarıda çekiliyor.

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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
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Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
Nollywood'tan şaşırtıcı film makyajları
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