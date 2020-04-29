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'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Son dakika gelen haberle dünya bu cinayetin şokunu yaşıyor... 'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı. Polis bile şoke oldu! Yaşananlar şeytanın bile aklına gelmez. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 08:22
Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

'te polis yetkilileri emlak ve enerji şirketleri sahibi 70 yaşındaki Tom Hagen'in "cinayet işlemek veya başka biriyle cinayet planlamak" şüphesiyle gözaltına alındığını ve 4 hafta sonra mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Tom Hagen'in eşi Anne-Elisabeth Hagen bundan 18 ay önce ortadan kaybolmuş, polis soruşturması başlangıçta 68 yaşındaki kadının kaçırıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

polisi şimdi Anne-Elisabeth Hagen'i kaçırdığı öne sürülen kişilerin 2018 yılındaki fidye taleplerinin muhtemelen sahte olduğunu, kadının büyük olasılıkla öldürülmüş olduğunu düşünüyor.

Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

medyası iş adamının bugün Oslo'nun doğusundaki evinden işe giderken polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı. Cinayet ve adam kaçırma gibi ağır suçların fazla görülmediği Norveç'te konu kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.

Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Kripto parayla fidye talebi

Hagen ailesi Anne-Elisabeth'i kaçıranların, kendisini serbest bırakmak için 10 milyon dolar tutarında Monero (kripto para) fidye talep ettiğini açıklamıştı.

Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Fakat bugün polis tarafından yapılan açıklamada Anne-Elisabeth Hagen'in kaçırılmadığı, hiçbir zaman fidye talebi ya da pazarlığı olmadığı, bunların soruşturmayı saptırmak için ortaya atılmış iddialar olduğu görüşü dile getirildi.

Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında

Hagen, eşini öldürmek ya da cinayeti başkasıyla birlikte planlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılana kadar dört hafta gözaltında tutulacak. Savcılar bu süre içinde Hagen'in kefaletle serbest bırakılmamasını istiyorlar.

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