HaberlerGaleriNorveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında
Norveç'in en en zenginlerinden! Karısını öldürdüğü şüphesiyle gözaltında
Son dakika gelen haberle dünya bu cinayetin şokunu yaşıyor... Norveç'te polis ülkenin en zengin iş adamlarından Tom Hagen'i bundan 18 ay önce ortadan kaybolan eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına aldı. Polis bile şoke oldu! Yaşananlar şeytanın bile aklına gelmez. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 29.04.2020
08:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
08:22
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