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O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! "Uzaylılar ile ilgili teknoloji..."

Uzaylılar konusu dünyada daima araştırma konusu olmuştur. En son ortaya çıkan kanıtlarla birlikte bir kez daha uzaylılar var mı tartışmaları ve 51. bölge ile ilgili tartışmalar alevlendi. 51. bölgede çalıştığını söyleyen adamın belgeseli ile birlikte ortaya çıkan kanıtları bir çok haber sitesi son dakika haberi olarak geçmişti ve bu filmin ardından birçok farklı iddia daha ortaya atıldı... İşte 51. bölgedeki uzaylılar ile ilgili çalışmaları kanıtlayabilecek bulgular... (21 Kasım 2019)

Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 15:00
O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Bob Lazar, dünyaca ünlü 51. Bölge'de çalıştığı iddiasıyla 30 yıldan fazla bir süre önce dünyanın ilgisini çekmişti..

O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

1989'da gazeteci George Knapp'ın yardımıyla Lazar, S-4 olarak bilinen USAF (Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri) Homey Havaalanı'nın güneyindeki bir üste yaptığı sözde görevinin detaylarını anlatmıştı.

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O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Lazar'ın çalıştığını iddia ettiği Nevada çölündeki yardımcı tesislerin çok gizli bir uzaylı teknolojisine ev sahipliği yaptığı ve Lazar'ın işinin tersine mühendislik* olduğu anlaşılıyordu.

*Tersine mühendislik, bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir.

O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Bu iddiasının ardından, bilim teknisyeni Lazer yeterli kanıtı olmadığı için eleştiriler aldı.

O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Ancak, araştırmacı film yapımcısı Jeremy Corbell, son birkaç yılını bu hikayeyi derinlemesine inceleyerek geçirdi.

O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Geçtiğimiz gün vizyona giren "Bob Lazar, Area 51 & Flying Saucers" adlı film, Lazar'ın hikayesi boyunca bir dizi yalan testi geçirdiğini ortaya çıkardı.

O belgesel olay olmuştu... Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Bir başka yalan makinası uzmanı da sonuçları analiz etti ve "doğrulanmış" oldukları sonucuna vardı.

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