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O depremlerin sebebi 'Kim'

O depremlerin sebebi 'Kim'

Kapalı toplum yapısı ile bilinen Kuzey Kore ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin dünyada felaket sonuçlara sebep olduğu ifade edili. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 15:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





