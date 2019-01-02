O depremlerin sebebi 'Kim' Kapalı toplum yapısı ile bilinen Kuzey Kore ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin dünyada felaket sonuçlara sebep olduğu ifade edili. İşte o detaylar... Giriş Tarihi: 02.01.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 15:20
Kuzey Kore'nin 3 Eylül 2017'de yerin altında yaptığı nükleer denemenin çok şiddetli olması nedeniyle, hâlâ depremlere neden olduğu bildirildi.
Güney Kore Meteoroloji Dairesi (KMA) bugün Kuzey Kore'nin Kuzey Hamgyong kentinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki yer sarsıntısını, 16 ay önceki nükleer denemenin tetiklediğini duyurdu.
Eylül 2017'deki nükleer bomba testi, Kuzey Kore'nin altıncı denemesiydi.
'HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASINDAN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ'
Japonya Savunma Bakanlığı, nükleer denemenin, 160 kiloton enerji açığa çıkararak 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden olduğunu açıklamıştı.
Uzmanlar, bu patlamanın şiddetinin 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasınınkinden 10 kat daha güçlü olduğunu söylemişti.
Güney Koreli yetkililer, bugün kaydedilen sarsıntısının yerin 12 kilometre altında meydana geldiğini ve merkezinin ülkenin yeri bilinen tek nükleer deneme sahası olan Punggye-ri'ye 11 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.
Kuzey Kore, nükleer denemeden sonra test sahasını uluslararası medyayı davet ederek kapatmıştı.