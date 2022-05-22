Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:48

O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. Başkan Erdoğan, dün İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Andersson, Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt verdi. Andersson'un açıklamaları sonrası terör örgütü PKK üyesi vekil Amineh Kakabahev'den sert tepkiler geldi. Talepleri kabul edilmezse Andersson'a verdiği desteği çekeceğini açıklayan Kakabahev, bu ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından nefret kusan bir paylaşım yaptı.

O dostluk bozuldu! İsveç’in açıklamalarının ardından PKK’lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Savaş nedeniyle NATO'ya katılmak istediklerini dile getiren Finlandiya ve İsveç'in önündeki Türkiye engeli, tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği desteği ve ülkeye koyulan kısıtlamaları kaldırma talebine karşılık açıklamalar peş peşe gelirken, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson dün devlet televizyonu STV'ye açıklamalarda bulundu.

O dostluk bozuldu! İsveç’in açıklamalarının ardından PKK’lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O dostluk bozuldu! İsveç’in açıklamalarının ardından PKK’lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklana Adersson ise içeriden destek kaybetti.

O dostluk bozuldu! İsveç’in açıklamalarının ardından PKK’lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

İsveç Parlamentosu'nda vekil olan İran asıllı terör örgütü PKK üyesi Amineh Kakabahev hükümetten desteğini çekti.

O dostluk bozuldu! İsveç’in açıklamalarının ardından PKK’lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Basına açıklama yapan Kakabahev, kendine verilen sözlerine tutulmadığını ifade ederek İsveç'teki gidişattan mutlu olmadığını söyledi. Kakabahev, "Eğer anlaşmaya uymazlarsa ben de önemli oylamalarda desteğimi çekeceğim" dedi.

SON DAKİKA