Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!

Yılların nasıl geçtiğini kimse bir türlü anlamıyor. Büyüklerin hep dediği gibi 'Bir bakmışım bu yaşıma gelmişim' Yıllara tanıklık ederken güçlük çekiyoruz. Peki yıllara tanıklık eden şeyleri ne kadar biriktiriyoruz.