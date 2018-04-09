Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı! Beth Yarnelle Edwards adındaki fotoğrafçı bir proje geliştirdi ve Amerikan ailelerini ziyarete gitti. Amacı, Amerika'daki ailelerin günlük hayatlarını belgelemekti. Yılların tek ispatı olan fotoğrafları öyle bir değerlendirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Giriş Tarihi: 09.04.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 15:41
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Yılların nasıl geçtiğini kimse bir türlü anlamıyor. Büyüklerin hep dediği gibi 'Bir bakmışım bu yaşıma gelmişim' Yıllara tanıklık ederken güçlük çekiyoruz. Peki yıllara tanıklık eden şeyleri ne kadar biriktiriyoruz.
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Beth Yarnelle Edwards adındaki fotoğrafçı bir proje geliştirdi ve Amerikan ailelerini ziyarete gitti. Amacı, Amerika'daki ailelerin günlük hayatlarını belgelemekti.
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Fotoğrafçı hayatlarının nasıl değiştiğini görmek için
20 yıl sonra tekrar aynı aileleri ziyaret etti ve o ailelerin hayatlarının değişmediğini gördü.
Burda
Lilah In adındaki kız çocuğunu 2004 yılında fotoğrafladı.
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Daha sonra aynı odada aynı kişiyi
12 yıl sonra tekrar ziyaret etti ve bu fotoğrafı çekti.
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Niki, Rita ve Lucia 2000 yılında çekildi.
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Niki, Rita, And Lucia
2017 yılında.
Ev hallerini yıllar sonra tekrar fotoğrafladı!
Erin
- 1997