O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Son Dakika Haberi: Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis karakolunda ayaklanma çıktı. İlk belirlemelere ayaklanmada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Derin ekonomik krizle çalkantılı yıllar geçiren Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bu kez bir polis karakolu katliama sahne oldu. Carabobo eyaletine bağlı Valencia kentindeki yangın, mahkumların uyku minderlerini yakmasıyla başladı. Görgü tanıkları, isyanın başlamasıyla hapishaneden silah sesleri duyulduğunu aktarıyor. Ailelerin yakınlarından haber alabilmek için olay yerine koştuğu cezaevinde, kara haber saatler sonra duyuruldu. 68 kişinin öldüğünü uluslararası haber ajanslar ve yayın organları 'son dakika' koduyla geçti. Eyalet savcısı Jesus Santander, adli tıp doktorlarının cesetleri sayıp can kayıplarını belirlediğini söyledi. Çok sayıda mahkumun duman zehirlenmesinden öldüğü cezaevinde, yaşamını yitirenler arasında ziyaretçi mahkum yakınları da var. Hapishaneden firar etmek isteyenlerin yangını 'bilinçli' bir şekilde çıkardığını savunan polis, cezaevi kapısına gelen mahkum yakınlarına da biber gazıyla müdahale etti.