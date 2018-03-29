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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Son Dakika Haberi: Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis unda ayaklanma çıktı. İlk belirlemelere ayaklanmada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.03.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 09:50
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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Derin ekonomik krizle çalkantılı yıllar geçiren Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bu kez bir polis u katliama sahne oldu. Carabobo eyaletine bağlı Valencia kentindeki yangın, mahkumların uyku minderlerini yakmasıyla başladı.

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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Görgü tanıkları, isyanın başlamasıyla hapishaneden silah sesleri duyulduğunu aktarıyor.

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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Ailelerin yakınlarından haber alabilmek için olay yerine koştuğu cezaevinde, kara haber saatler sonra duyuruldu.

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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

68 kişinin öldüğünü uluslararası haber ajanslar ve yayın organları 'son dakika' koduyla geçti.

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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Eyalet savcısı Jesus Santander, adli tıp doktorlarının cesetleri sayıp can kayıplarını belirlediğini söyledi.

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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Çok sayıda mahkumun duman zehirlenmesinden öldüğü cezaevinde, yaşamını yitirenler arasında ziyaretçi mahkum yakınları da var.

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O ülkede da isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...
O ülkede karakolda isyan! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti...

Hapishaneden firar etmek isteyenlerin yangını 'bilinçli' bir şekilde çıkardığını savunan polis, cezaevi kapısına gelen mahkum yakınlarına da biber gazıyla müdahale etti.

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