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O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın başkenti Mexico'da bir akaryakıt iboru hattında patlama meydana geldi! Patlamanın nedeni ise...