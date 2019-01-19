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O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'nın başkenti Mexico'da bir iboru hattında patlama meydana geldi! Patlamanın nedeni ise...

Giriş Tarihi: 19.01.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 10:13
O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle en az 21 kişinin öldüğü, 70'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. İlk patlamadan kısa bir süre sonra San Juan del Rio yakınlarında ikinci patlama meydana geldi.

O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Patlamada yaşamını yitirenlerin ve yaralananların, petrol boru hattındaki sızıntıdan varil doldurmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi.

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O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi gönderildi.

O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ordusu da bölgede arama kurtarma ve güvenlik çalışmalarına yardımcı oldu.

O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

devlet petrol şirketi Pemex, patlamanın petrol hırsızlığı sebebiyle meydana geldiğini duyurdu.

O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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O ülkede korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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